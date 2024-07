Aktuell Verkehr

Arbeiten an der B28 zwischen Betzingen und Reutlingen: Radfahrer bekommen Blendschutz

Zuerst gab's neue Leitplanken, jetzt ist der Blendschutz an der Reihe. Bauarbeiten an der B28 zwischen Betzingen und dem Ortseingang von Reutlingen haben dazu begonnen. Was das für Auto- und Radfahrer bedeutet.