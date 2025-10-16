Arbeiten am Neckartalviadukt bei Altenburg beendet

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-ALTENBURG. Das Regierungspräsidium Tübingen lässt seit 28. Juli dieses Jahres am Neckartalviadukt im Verlauf der B 464 bei Altenburg Instandsetzungsarbeiten durchführen. Auslöser für die Arbeiten waren Schäden an der Fahrbahnübergangskonstruktion der Brücke. Diese sind nun behoben, weshalb die B 464 am Freitag, 17. Oktober, im Laufe des Nachmittags wieder für den Verkehr freigegeben werden kann. Wie das Regierungspräsidium mitteilt, hat die Instandsetzung und Ertüchtigung des Neckartalviadukts mit rund 400.000 Euro Bundesmitteln zu Buche geschlagen. (rp)