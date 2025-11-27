Am Samstag ist lange Einkaufsnacht in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Reutlinger Innenstadt verwandelt sich am Samstag, 29. November, von 18 bis 22 Uhr in ein Meer aus Farben und Licht. Die verkaufslange Nacht »Reutlingen leuchtet« lädt zum Bummeln und Einkaufen ein. Organisiert von der Stadtmarketing und Tourismus Reutlingen GmbH (StaRT), verbindet die Veranstaltung Lichterlebnis, Shopping und vorweihnachtliche Atmosphäre.

Rund um das illuminierte Stadtzentrum erwarten Besucher zahlreiche Lichtobjekte, die Straßen, Plätze und Gebäude in ein besonderes Ambiente tauchen. Beliebte Fotospots wie die Reutlinger Mutschel am Gartentor, die Weihnachtshütte am Tübinger Tor und das leuchtende »Nur lieben«-Herz an der Marienkirche bleiben bis zum 6. Januar aufgebaut. Für magische Momente sorgen wandelnde Mond- und Sternenwesen, die durch die Innenstadt ziehen.

Auch viele Händler beteiligen sich mit Rabatten und Aktionen, wie einer Burlesque-Show im Dessous-Geschäft Wörner (um 18.30 und 20.30 Uhr), farbig beleuchteten Fassaden, Musik oder kulinarischen Leckereien an dem Event. Der Einzelhandel hat bis 22 Uhr geöffnet. Christian Wittel, Erster Vorsitzender von RT-aktiv betont: »Die verlängerten Öffnungszeiten bieten die perfekte Gelegenheit, Einkaufen und ein einzigartiges Lichterlebnis zu verbinden. Gemeinsam mit vielen Akteuren machen wir die Innenstadt attraktiv und stimmen auf die Feiertage ein.« (eg)

