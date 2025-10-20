928 neue Wohnungen: Wo der Landkreis Reutlingen noch Luft nach oben hat

Bitte aktivieren Sie Javascript

KREIS REUTLINGEN. Mehr baggern – mehr bauen: Der »Wohnungsbau-Turbo«, den sich die neue Bundesregierung vorgenommen hat, muss schnell auch im Landkreis Reutlingen ankommen. Das fordert die IG BAU Südwürttemberg. Für die Bau-Gewerkschaft ist klar: »Es muss jetzt einen Aufschwung Wohnen geben. Und davon müssen auch der Kreis Reutlingen und Baden-Württemberg profitieren«, sagt der IG BAU-Regionalleiter, Andreas Harnack. Notwendig seien vor allem Sozialwohnungen und bezahlbare Wohnungen.

Im Landkreis Reutlingen sind im vergangenen Jahr nach Angaben der Gewerkschaft 928 Wohnungen neu gebaut worden – 250 davon in Ein- und Zweifamilienhäusern. Insgesamt lagen die veranschlagten Bauwerkskosten für alle Wohngebäude, die 2024 im Landkreis Reutlingen neu entstanden sind, bei rund 186 Millionen Euro, so die IG BAU. Die Gewerkschaft beruft sich dabei auf Zahlen des Statistischen Bundesamtes (Destatis). »Jede Wohnung mehr zählt. Es gibt aber auf jeden Fall Luft nach oben: Auch der Kreis Reutlingen braucht eine Neubau-Offensive. Ebenso mehr Sanierungen. Vor allem fürs seniorengerechte Wohnen«, so Andreas Harnack.

Der Leiter der IG BAU Baden-Württemberg macht deutlich, dass dazu allerdings bei den Kosten »viel passieren« müsse: »Es wird nur dann mehr gebaut, wenn einfacher und damit günstiger gebaut wird«, sagt Harnack. Immerhin sei es machbar, die reinen Baukosten um ein Viertel bis zu einem Drittel zu senken. Das sei das Ergebnis einer aktuellen Wohnungsbau-Studie vom staatlichen Bauforschungsinstitut ARGE (Kiel), so die IG BAU Südwürttemberg.

»Es gibt auf jeden Fall noch Luft nach oben«

Der Bau habe eine Entbürokratisierung dringend nötig. Ziel müsse es sein, den Neubau schlanker und damit günstiger zu machen: »Runter mit überzogenen Standards und kostentreibenden DIN-Normen – und dadurch rauf mit den Neubau-Zahlen. Denn weniger Bau-Hürden bedeuten mehr neue Wohnungen«, so Andreas Harnack. Wer die Kosten ins Visier nehme, müsse auf den »Gebäude-Typ E« setzen. Das »E« stehe dabei für einfaches, erleichtertes und effizientes Bauen.

Konkret bedeute das: geringere Stärken bei Decken und Außenwänden. "Damit lässt sich schon Geld sparen. Aber auch Baustoffe und damit Energie, Ressourcen und CO 2 . Entscheidender Kostentreiber ist allerdings die Technik – also Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro. Von der Haustechnik bis zur Einbauküche gilt: weniger High-End-Produkte. Das macht das Wohnen am Ende wesentlich günstiger", sagt Harnack.

Außerdem ließen sich durch weniger Pkw-Stellplätze und erst recht durch den Verzicht auf Tiefgaragenplätze enorm Kosten sparen. Die ARGE-Studie warne bei der Analyse der Neubaukosten auch davor, beim Lärm- und Klimaschutz zu überziehen: »Ein Beispiel sind dreifach verglaste Fenster. Die müssen nicht sein«, so Andreas Harnack.

DETAILLIERTE INFOS IM NETZ Mehr zur im Artikel auszugsweise ab-gedruckten Wohnungsbau-Studie, zum »Gebäude-Typ E« und zu dem, was jetzt beim Wohnungsbau dringend passieren muss, gibt es im Internet auf der Homepage vom Verbändebündnis Wohnungsbau, dem auch die IG BAU angehört. www.wohnungsbau-tag.de

Es sei höchste Zeit, das Label »gut & günstig« an den Wohnungsbau zu kleben. Es sei heute möglich, in guter Qualität deutlich günstiger zu bauen. »Genau darin liegt die Chance, jetzt wieder mehr zu bauen – auch im Kreis Reutlingen«, sagt Harnack. Schließlich sei es immer noch besser, einfacher zu bauen als gar nicht zu bauen.

Außerdem spare auch der Staat Geld, wenn er die Bauvorschriften herunterfahre: »Sinken die Baukosten, dann sinkt auch die Förderung, die der Staat aufbringen muss, damit überhaupt gebaut wird. Auf diese Art und Weise lassen sich unterm Strich deutlich mehr Sozialwohnungen und mehr bezahlbare Wohnungen fördern und damit neu bauen«, sagt der Leiter der IG BAU Baden-Württemberg.

Für bundesweit 100.000 Sozialwohnungen, deren Neubau pro Jahr dringend notwendig sei, müssten Bund und Länder mindestens 11 Milliarden Euro an Fördermitteln bereitstellen. Um 60.000 bezahlbare Wohnungen neu zu bauen, seien mindestens 4 Milliarden Euro pro Jahr an Subventionen erforderlich. (eg/GEA)