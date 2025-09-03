40 Jahre NMI in Reutlingen: Wissenschaft als Wirtschaftsförderung

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Wichtig sind innere Werte, die unauffällige Fassade der Forschungseinrichtung täuscht. Das macht die Direktorin des NMI Naturwissenschaftlich und Medizinischen Instituts klar. Professor Dr. Katja Schenke-Layland betont beim Gespräch zum 40. Geburtstag des Instituts die vielfältigen Kompetenzen der Mitarbeiter.

Dafür ist die Chefin selbst ein Beispiel: Sie ist auch Professorin für Medizintechnik und Regenerative Medizin an der Medizinischen Fakultät der Universität Tübingen und Prorektorin für Forschung, Innovation und Transfer der Uni. Wie hat es das NMI geschafft, vier Jahrzehnte lang seinen Platz zu behaupten? »Eine gute Mischung aus Relevanz und Themen an der Schnittstelle von Wissenschaft und Industrie«, erklärt Schenke-Layland. Am Rand des Industriegebietes Mark West wird anwendungsorientiert gearbeitet. Denn der erfolgreiche Schwerpunkt des Instituts ist die Biomedizin, eine lukrative Nische für Dienstleistungen des NMI. Doch das Themenspektrum des NMI ist noch breiter. Der Austausch zwischen den verschiedenen Arbeitsgruppen führt immer wieder zu gemeinsamen Ergebnissen und Entwicklungen.

Windelweiche Themen

Im Auftrag von Mittelständlern oder Konzernen liefern die Fachleute im Industriegebiet Mark West Ergebnisse, die sich wirtschaftlich verwerten lassen. Ein leicht verständliches Beispiel dafür ist ein Projekt zum Windel-Recycling. Weltweit werden weniger als ein Prozent aller Windeln recycelt - und das bei einem Anteil von zehn Prozent im Hausmüll sowie bis zu 70 Prozent bei Pflegeeinrichtungen. Die Herausforderung ist hier die Trennung der Zellulose in den Windeln von dem »Superabsorber«, der die Flüssigkeit aufnimmt. Einem Team von Forschenden um Dr. Anne Zeck, Gruppenleiterin am NMI, gelang im Rahmen des Invest BW-Projekts Encycling mit zwei Mittelständlern aus Baden-Württemberg unter Verwendung von Enzymen ein Durchbruch, sodass jetzt ein Großteil der Windeln wiederverwertet werden kann.

Das NMI bearbeitet Aufträge zu Honoraren zwischen 500 Euro bis rauf zu Millionenbeträgen. Die meisten Kunden kommen direkt aus Baden-Württemberg oder Deutschland. Auf die Frage, mit welchen anderen Einrichtungen das Institut um Aufträge konkurriert, antwortet Schenke-Layland sehr aufschlussreich: »Man hat keine Konkurrenz, man hat potenzielle Kooperationspartner«. Wobei die Rechtsform des NMI als gemeinnützige Stiftung bürgerlichen Rechts überraschende Auswirkungen hat. Gewinn darf nicht gemacht werden. »Wir haben marktübliche Preise, haben aber im Prinzip keine Marge - die wir für die Forschung haben müssten«, sagt die Direktorin. Ein Drittel des Etats machen Industrieaufträge aus, die Hälfte besteht aus Fördergeldern von Land, Bund oder der EU. Das Land beteiligt sich mit einer Grundfinanzierung.

Jahresumsatz von 20 Millionen Euro

Das ist eine Form von Wirtschaftsförderung, die unter dem Radar des öffentlichen Bewusstseins durchflutscht. Wie sich auch in mancherlei Projekten zeigt, »Mittelständler führen mit uns Forschungsprojekte durch, die von der öffentlichen Hand gefördert werden«. Konzerne bestellten eher Dienstleistungen wie Materialprüfungen in der Nanoanalytik, »weil wir eine Analytik und Expertise haben, die die nicht besitzen«. Dies alles ergibt einen Jahresumsatz des NMI von rund 20 Millionen Euro, davon 6 Millionen direkte Industrieaufträge durch etwa 100 Kunden, unter denen sich auch Kliniken befinden. »Wir unterstützen die Firmen, um Produkte weiterzuentwickeln, sicherer zu machen.«

Oft im Hintergrund, weil »Unternehmen Diskretion schätzen« - aber in vielen Fällen mit einem direkten Nutzen für die Allgemeinheit. So analysierte das NMI die Proben der klinischen Studie für das Medikament Vabysmo zur Behandlung von Augenerkrankungen wie dem diabetischen Makulaödem und feuchter altersbedingter Makuladegeneration. In beiden Fällen geht es um verbesserte Prognosen für die Sehkraft. Während der Corona-Pandemie half ein Teil der 200 Mitarbeiter des NMI bei der Erforschung der Wirksamkeit von Impfungen.

Blick in eines der Labore am NMI. Foto: Stephan Zenke Blick in eines der Labore am NMI. Foto: Stephan Zenke

Bezahlt werden die Menschen des Instituts nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder, der so schlecht nicht sei. Geld sei aber für Fachleute nicht das Wichtigste, »man hat hier Freiheit«. Zu der gehören offenkundig auch ansprechende Arbeitsbedingungen. Genau gegenüber vom heutigen Institutsgebäude wird seit Ende 2024 vom Technologiepark Tübingen-Reutlingen ein reines Laborgebäude neu gebaut. »Für uns eine Notwendigkeit, um auch zukünftig den Anforderungen an Labore in unserem Forschungsbereich gerecht zu werden. Das bedeutet: Wir brauchen ein Gebäude mit dieser Ausstattung, um den strengen Regeln für Forschung und Produktion in Medizin, Medizintechnik und Pharma entsprechen zu können. Zugleich heben wir unsere Forschung ebenso wie Produktion und Dienstleistungen auf ein neues Niveau«, schreibt dazu Pressesprecher Jörg Schäfer.

Von der aktuellen schwierigen politischen und wirtschaftlichen Weltlage ist das NMI auch betroffen. »Ja, man sieht den Einbruch. Das Erste, was eingespart wird, sind Investitionen in Forschung und Entwicklung«, beklagt die Direktorin. Die Verwandlung der Vereinigten Staaten von Amerika zu einem autokratischen Staat nach Donald Trumps Launen spüren die Reutlinger indirekt. Zwar sehe man nicht, »dass in den USA etablierte Forscher in Massen wegrennen«. Wohl aber würden sich Nachwuchswissenschaftler und -wissenschaftlerinnen aus Indien, China und vielen weiteren, auch kleineren Ländern »jetzt bei uns bewerben«. Kluge Köpfe sind am NMI immer willkommen. (GEA)

www.nmi.de