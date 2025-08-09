40 Jahre feinste Forschung am NMI in Reutlingen

Dr. Peter Jones leitet die Gruppe Biomedizinische Mikro- und Nanotechnik am NMI, die für zahlreiche medizinische Erkenntnisse die Basis liefert.

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Man sieht es der langweiligen Fassade des NMI Naturwissenschaftlichen und Medizinischen Institutes an der Universität Tübingen nicht an, was für spannende Projekte in ihm stecken: Organ-Chips, Nanoanalytik, elektrische Ströme im menschlichen Körper, Studien zu Infektionen und Impfungen sowie vieles mehr. Am Rand des Industriegebietes Mark West in direkter Nachbarschaft zum Technologiepark Tübingen-Reutlingen wird in der außeruniversitären Forschungseinrichtung seit 40 Jahren anwendungsorientiert an der Schnittstelle von Bio- und Materialwissenschaften gearbeitet. Zur Geburtstagsfeier am Freitag, 19. September, bietet sich die Gelegenheit für einmalige Einblicke.

Unauffällig wie die weißen Laborkittel, die viele der über 165 Mitarbeitenden tragen, von denen über 60 Prozent Frauen sind, wird am NMI seit seiner Gründung am 18. Juni 1985 äußerst erfolgreich gewirkt – aber kaum einer kriegt’s mit. Das Institut ist bewusst industrienah und geht deshalb auch Kooperationen mit Unternehmen ein oder verkauft Produkte. Aber eben nicht nur. Jedes Jahr werden zweistellige Millionenerträge erwirtschaftet.

Die elektrischen Signale von Zellen kann die intelligente Petrischale messen. Foto: Stephan Zenke Die elektrischen Signale von Zellen kann die intelligente Petrischale messen. Foto: Stephan Zenke

Groß kariert ist das Hemd von Dr. Peter Jones, der an ganz kleinen Gegenständen arbeitet, die in der Medizin von Bedeutung sind. Der 37-jährige Kanadier zeigt winzige Schalen mit einem Boden, der ein feines Metallnetz hat. Die Behälter mit einem Durchmesser von rund zwei Zentimetern sitzen auf einem viereckigen Plastikquadrat mit Goldkontakten. Das sind Mikroelektroden-Arrays. »Quasi intelligente Petrischalen«, erklärt Jones. In die Schalen werden Lösungen mit Zellkulturen oder Gewebeschnitte gefüllt. Der Clou daran: Die elektrischen Signale von lebendigen Zellen oder Gewebeproben können über die Mikroelektroden-Arrays gemessen und ausgewertet werden. Davon sind die Pharmaindustrie und Forscher ganz entzückt.

»Man kann Krankheiten simulieren«

Zu denen, die mit den Fähigkeiten von Mikroelektroden-Arrays forschen, gehört Dr. Udo Kraushaar ein paar Etagen höher im NMI. »Wir arbeiten mit Zellen und gucken uns ihre elektrische Aktivität an – so wie der Arzt etwa beim Elektrokardiogramm die Aktivität des Herzens«, sagt der Neuro-Biologe vor einem Monitor mit faszinierenden bewegten Bildern. Zu sehen sind schlagende Herzzellen. »Mit dieser Technik kann man Krankheiten simulieren und mit Industriepartnern Medikamente oder Therapien entwickeln«, beschreibt Kraushaar ganz praktische Anwendungen. So lässt sich etwa lange bevor Menschen eine Pille nehmen auf Zellebene sicherstellen, dass die enthaltenen Substanzen wirksam sowie ohne Nebenwirkungen sind. Kraushaar erklärt das Geschäftsmodell des NMI in einfachen Sätzen: Jede der Gruppen im Haus ist für ihre Auslastung selbst verantwortlich. Für die Grundfinanzierung sorgt das Land. Ein Drittel des Etats machen Industrieaufträge aus, die Hälfte besteht aus Fördergeldern von Land, Bund oder der EU. So bewahrt sich das Institut seine Unabhängigkeit und folgt zugleich seinem Anspruch, als Partner der Wirtschaft anwendungsorientierte Forschung zu betreiben. Wirtschaft und Wissenschaft arbeiten Hand in Hand.

In einem Labor der Zell- und Molekularbiologie werden beispielsweise Tumorzellen aufbereitet, um ihre Reaktion auf Chemotherapien erforschen zu können. Foto: Stephan Zenke In einem Labor der Zell- und Molekularbiologie werden beispielsweise Tumorzellen aufbereitet, um ihre Reaktion auf Chemotherapien erforschen zu können. Foto: Stephan Zenke

»Wir kriegen heute eine frische Tumorprobe vom Universitätsklinikum Tübingen, die aufbereitet werden muss«, sagt Dr. Martin Kriebel im dritten Stockwerk. Der stellvertretende Gruppenleiter für Zell- und Molekularbiologie arbeitet an lebensrettenden Projekten.

So beschäftigt er sich beispielsweise mit dem nichtkleinzelligen Lungenkarzinom, mit etwa 85 Prozent die häufigste Form des Lungenkrebses. Das Karzinom zeigt eine hohe Tendenz zur Ausbildung einer Resistenz gegenüber Chemotherapeutika, was zum Ausbleiben gewünschter Behandlungseffekte führt. Für den Einsatz in der klinischen Diagnostik werden mit Partnern neuartige multiplexe diagnostische Tests entwickelt, um die optimale Therapie für betroffene Patienten zu ermitteln. Selbst Laien verstehen sofort, wie wichtig dieser Schritt zu einer personalisierten Medizin für an Krebs erkrankte Menschen ist.

»Unser Testsystem ist extrem variabel«

Die Tumorprobe aus der Tübinger Uniklinik wird zerkleinert, kommt über Nacht in eine Nährlösung, passiert schließlich spezielle Filter. »Da sausen einzelne Zellen durch«, beschreibt Kriebel. Am Ende bleiben kleinste Klumpen von Tumor und Organzellen übrig. Diese Mischung ist wesentlich, »wir stellen mit den Mikrotumoren das Verhältnis wie im Körper her«. Damit lässt sich dann etwa betrachten, wo die Chemotherapie wirkt – oder eben leider nicht. Den Vorteil des NMI beschreibt Kriebel mit der Kombination der Zellsysteme mit am Institut entwickelten Test- und Analyseverfahren.

Dr Tarek Lutz an einem Elektronenmikroskop des Nanoanalytikzentrums. Foto: Stephan Zenke Dr Tarek Lutz an einem Elektronenmikroskop des Nanoanalytikzentrums. Foto: Stephan Zenke

Um solche Kompetenzen geht es ebenfalls bei Dr. Nicole Schneiderhan-Marra, der Bereichsleiterin für Pharma und Biotech. »Wir weisen nach, ob jemand die Antikörper hat um ein Virus abzuwehren«, beschreibt sie im Labor einen Teil ihrer Arbeit.

Spätestens seit der Coronapandemie ist glasklar, wie wichtig sowas ist. »Unser Testsystem ist extrem variabel für neue Virusvarianten«, meint die 53-Jährige Wissenschaftlerin, die seit über 20 Jahren am NMI arbeitet. Mit dieser langen Zugehörigkeit zum Unternehmen ist sie nicht alleine, viele hier sind seit Jahrzehnten dabei.

Blutproben werden in der Arbeitsgruppe Multiplexe Immunoassays analysiert. Foto: Stephan Zenke Blutproben werden in der Arbeitsgruppe Multiplexe Immunoassays analysiert. Foto: Stephan Zenke

Attraktiv machen gewiss millionenschwere Ausstattungen die Arbeit am NMI. Um die Ecke vom Haupthaus residiert das Nanoanalytikzentrum in einem extra dafür ausgerüsteten Gebäude. Im Keller befinden sich fünf Elektronenmikroskope. »Zwei atomar auflösend, drei mit Nanometer-Auflösung«, freuen sich Dr. Monika Bach, Bereichsleiterin Biomedizin und Materialwissenschaften, sowie Dr. Tarek Lutz als Gruppenleiter des Nanoanalytikzentrums über Instrumente vom Allerfeinsten und Allerteuersten.

Auch hier gibt es wirtschaftliche Interessen, die für Aufträge sorgen. »Solche Geräte braucht man für neue Materialentwicklungen, Fehleranalysen, Prozesse«, sagt Lutz. Wenn etwa die Autoindustrie wissen will, wo und warum Batterien für Elektrofahrzeuge altern – das NMI kann Antworten liefern. (GEA)

Tag der offenen Tür Zum 40. Geburtstag veranstaltet das NMI einen Tag der offenen Tür am Freitag, 19. September, von13 bis 17 Uhr in seinem Hauptgebäude an der Markwiesenstraße 55 sowie im benachbarten Nanoanalytikzentrum. Beides leicht zur erreichen mit dem Stadtbus oder Fahrrad oder Auto – Parkplätze sind reichlich vorhanden. Geboten werden Führungen und Info-Stände zu den normalerweise nicht öffentlichen aber spannenden Forschungen des NMI. Dazu gibt es viele Möglichkeiten zum Anschauen, Anfassen sowie Ausprobieren. Natürlich alles kostenlos. (pr) www.nmi.de

Gründung und Entwicklung des NMI

1985: Gründung des NMI auf Initiative von Dr. Günter Hoff im Zentrum von Reutlingen. Arbeitsschwerpunkt ist zunächst die Physik.

1991: Das NMI beginnt mit der Entwicklung von Mikroelektrodenarrays. Diese Koppelung von Chips und Zellen ermöglicht neue medizinische Erkenntnisse.

1998: Umzug an den heutigen Standort. In der Folge entsteht hier ein Cluster mit Medizintechnik-Firmen, darunter mehrere Ausgründungen.

2002: Mit der NMI Technologie-Transfer GmbH gründet das Institut ein Unternehmen für angewandte Forschungs-Dienstleistungen.

2006: Für den neuen Schwerpunkt, die Biologisierung der Technik, nutzt das NMI seine interdisziplinäre Kompetenz.

2009: Abschluss des Kooperationsvertrages mit der Universität Tübingen.

2010: Erweiterung des NMI-Gebäudes.

2018: Das Nanoanalytikzentrum entsteht. Die High-Tech Geräte werden für eigene Forschung ebenso genutzt wie für Dienstleistungen.

2025: Baustart des neuen hochmodernen Laborgebäudes. (pr)

www.nmi.de