Zwei Firmen aus der Region insolvent: Verhandlungen mit Investoren

METZINGEN/PLIEZHAUSEN. Für die Beschäftigten der beiden insolventen Firmen Dosenfabrik Müller und Bauer in Metzingen mit derzeit 91 Arbeitsplätzen und Thermodrive Solutions in Pliezhausen mit 60 Arbeitsplätzen, ist deren Generalbevollmächtigter, der Reutlinger Rechtsanwalt Felix Melzer zuversichtlich Investoren zu finden. In beiden Fällen handelt es sich um Insolvenzen in Eigenverwaltung. In beiden Fällen gebe es mehrere Interessen, dabei handle es sich »sowohl um Strategen, als auch um Finanzinvestoren«, sagte Melzer dem GEA.

Für die Dosenfabrik Müller und Bauer sei er zuversichtlich bereits im Februar einen Abschluss mit einem Investor verkünden zu können, während die Investorensuche im Fall Thermodrive Solutions noch etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen könnte, weil hier auch Interesse von internationalen Investoren vorhanden sei. »Ich habe Hoffnung in beiden Fällen und sehe grundsätzlich eine positive Entwicklung – sofern man das im Rahmen eines Insolvenzverfahrens sagen kann«, so Melzer. »Der Betrieb der Firmen läuft stabil weiter«, fügt er hinzu. (GEA)