Wirtschaftsministerin spricht bei Wafios in Reutlingen über E-Autos

REUTLINGEN. Im Rahmen der aktuell stattfindenden IAA, flammt die Debatte um den Umgang mit dem Verbrenner-Aus wieder auf. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte seine Forderung nach einer Abkehr vom Verbrennerverbot erneuert und auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sprach sich bei der Eröffnung der IAA Mobility für Änderungen der politischen Marschroute aus. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) fordert mehr Flexibilität in der Umsetzung, bis in der Europäischen Union ab dem 1. Januar 2035 keine neuen Autos und leichte Nutzfahrzeuge mehr zugelassen werden, die Benzin oder Diesel verbrennen. Beim Besuch von Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut in Reutlingen bei der Firma Wafios war die E-Mobilität ebenfalls bestimmendes Thema.

Während die Politik uneins ist und von einer klaren Haltung immer mehr abzurücken scheint, ist sich die Industrie weitgehend einig. Erst heute äußerte sich Audi-Chef Gernot Döllner kritisch zur erneuten Debatte um das EU-weite Verbrenner-Aus. »Ich kenne keine bessere Technik als das Elektroauto, um in den nächsten Jahren bei der CO2-Reduzierung im Verkehr voranzukommen«, sagte Döllner der »Wirtschaftswoche«. Statt Vorzüge des E-Autos zu betonen, gebe es immer wieder die Diskussion um den Erhalt des Verbrenners. »Das ist kontraproduktiv und verunsichert die Kunden.«

Auch der Tesla-Werkschef von Grünheide, André Thierig, hat die Bundesregierung vor der Diskussion über ein Ende des geplanten EU-Verbrennerverbots gewarnt. "Was gerade in München passiert im Rahmen der IAA, ist gelinde gesagt eine Katastrophe", sagte Thierig bei einer Industriekonferenz der Brandenburger Landesregierung. Bei der IAA würden fast nur neue Elektromodelle vorgestellt. Und die Politik stellt sich auf die Bühne und diskutiert offen das Ende des Verbrenner-Aus 2035", sagte Thierig. Er sieht eine "maximale Verunsicherung des Verbrauchers, aber letztlich auch eine ganz große Gefahr für den ostdeutschen Automobilstandort."

In diesem Kanon stimmte auch Wafios-Sprecher Uwe-Peter Weigmann beim Besuch von Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut am Donnerstag ein. Das Unternehmen bekenne sich klar zum Standort Deutschland und zur Elektromobilität. Weigmann sagt: »Ich bin ein Verbrennerfreund, ein echter Petrolhead, der einige Oldtimer hat. Trotzdem bin ich der festen Überzeugung, dass die mobile Zukunft elektrisch ist.« Der Firmenchef ist sicher, wenn die Förderung der E-Mobilität nicht eingestellt worden wäre, wäre der Boom für E-Autos in Europa nicht eingebrochen.

Die Politik sei gut beraten, diese Förderung wieder aufzunehmen. Viele Firmen, auch Wafios, hätten viel in diesen Bereich investiert. Die Wettbewerber aus Fernost, besonders China, drängten mit staatlicher Unterstützung unbeirrt auf den europäischen Markt. Dazu nutzten diese Werksgründungen in Ungarn oder Polen und eröffneten bereits Verkaufsbüros in Deutschland. »Die Chinesen haben das strategische Ziel, den europäischen Markt zu attackieren. Wir dürfen nicht die gleichen Fehler der Vergangenheit machen. Denn dann entwickeln sich wieder Abhängigkeiten«, betonte Weigmann und fordert, dass staatliche Förderungen auch für größere Unternehmen geöffnet werden müssten.

Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut spricht mit Wafios-Chef Uwe-Peter Weigmann. Foto: Wirtschaftsministerium/Leif Piechowski

Hoffmeister-Kraut erklärte, dass die Automobilindustrie vor der größten Herausforderung ihrer Geschichte stehe. »Die Unternehmen WAFIOS AG und Innomotics zeigen, wie es geht. Sie haben ihre Transformationsfähigkeit unter Beweis gestellt und den Strukturwandel erfolgreich gemeistert. Das macht Mut.« Auch ihr jüngster Besuch auf der IAA habe sie zuversichtlich gestimmt. Sie habe viele positive Impulse für die E-Mobilität gesehen. Besonders die Präsentationen der großen deutschen Akteure dürften der Branche einen weiteren Schub geben. Sie nehme die Anregungen von Wafios sehr ernst. »Die direkten Gespräche mit den Unternehmen und Akteuren sind mir sehr wichtig. Vor Ort kann ich mir ein Bild davon machen, wie der Strukturwandel im Land erfolgreich bewältigt werden kann. Die beiden Unternehmen WAFIOS und Innomotics haben Vorbildcharakter. Ihr Weg macht zudem deutlich: Der Bedarf an Unterstützungsangeboten in den Bereichen Digitalisierung, Fachkräftequalifizierung und im Einsatz von Spitzentechnologien wie Künstliche Intelligenz ist und bleibt hoch. Die Arbeit, die die Transformationsnetzwerke in den Regionen gerade in dieser schwierigen Zeit leisten, ist für die Automobilbranche daher von unschätzbarem Wert«, sagt Nicole Hoffmeister-Kraut.

Diese gelungenen Beispiele dürften jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass auf EU-Ebene dringender politischer Handlungsbedarf bestehe, so die Ministerin weiter und schloss sich der Argumentation von Kanzler Merz an. »Die Automobilwirtschaft ist eine Schlüsselindustrie – in der EU, in Deutschland und vor allem in Baden-Württemberg. Wenn wir die Wettbewerbsfähigkeit der Automobilbranche wieder steigern wollen, dann dürfen wir sie nicht weiter mit Verboten belegen oder ihr mit einer Vielzahl gesetzlicher Vorgaben das Leben schwer machen. Da muss Brüssel endlich aufwachen. Wir brauchen einen technologieoffenen Ansatz, innovative Lösungen und keine Bürokratie, die lähmt.«

Der neue E-Mobility-Campus von Wafios in Reutlingen beherbergt den gesamten E- Mobilitätsbereich des Unternehmens, von der Entwicklung bis zur Inbetriebnahme der Maschinen. Bereits vor acht Jahren begann der Maschinenbauer mit Wurzeln in der Draht- und Rohrbiegetechnik damit, sein Portfolio auf Zukunftstechnologien wie Hairpins und Stromschienen anzupassen. Der Campus soll als Innovationszentrum die Entwicklung und Produktion von Elektromobilitätslösungen im Maschinenbau weiter vorantreiben.