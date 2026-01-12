Unternehmer fordern wirtschaftspolitischen Kurswechsel zur Landtagswahl

Thomas Bürkle (zweiter von links) und Oliver Barta (zweiter von rechts) äußerten sich auf der Landespressekonferenz im Stuttgarter Landtag dazu, was aus Sicht der Wirtschaft erforderlich ist, um Baden-Württemberg wieder auf einen Wachstumskurs zu bringen.

Bitte aktivieren Sie Javascript

STUTTGART. Die Unternehmer Baden-Württemberg (UBW) schlagen vor der Landtagswahl 2026 Alarm und machen deutlich, was sie für den Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg für dringend notwendig halten. »Krisen sind temporär. Was wir erleben, ist strukturell«, sagte UBW-Präsident Thomas Bürkle bei einer Landespressekonferenz im Landtag. Mit von der Partie war Oliver Barta als Hauptgeschäftsführer derUnternehmer Baden-Württemberg. Auch er stellte klar, dass das Land beim Wachstum bundesweit Schlusslicht sei. Viele Bürger, insbesondere junge Menschen, zweifelten an der Zukunftsfähigkeit des Landes. »Diese Verunsicherung geht tief – und sie ist gefährlich für unsere Demokratie«, warnte Bürkle.

Zwar werde für 2026 ein Wachstum von rund 1,3 Prozent für die deutsche Wirtschaft erwartet, unter anderem durch Sondervermögen des Bundes oder mehr Arbeitstage. Doch das reiche nicht aus. »Das eigentliche Potenzialwachstum findet nicht statt«, betonte Bürkle. Die Unternehmer sehen die kommende Landtagswahl im März deshalb als entscheidende Weichenstellung. Wirtschaft müsse wieder ins Zentrum der Landes- und Bundespolitik rücken. »Die Wahl muss in die richtige Richtung gehen«, sagte Bürkle. In ihrem selbst ausgearbeiteten und nun veröffentlichten Positionspapier machen die UBW deutlich, dass es für den Standort entscheidend sei, die Strukturprobleme der Dauerkrise zu beseitigen und die Wirtschaftspolitik grundlegend neu auszurichten. Dafür ziehen Sie folgende Kernpunkte heran:

»Bei KI sind wir als Land gar nicht schlecht aufgestellt, aber man muss es halt auch umsetzen«

Barta und Bürkle betonten die Bedeutung der Innovationskraft. Baden-Württemberg gehöre nach Kalifornien und Boston zu den drei weltweit führenden Innovationspflastern – doch dieses Niveau müsse aktiv gesichert werden. »Das fällt nicht vom Himmel«, untermauert Barta. Unternehmen benötigten Kapital, verlässliche Rahmenbedingungen und Perspektiven für Investitionen. Gewerbeflächen müssten nutzbar sein, Versorgung und Energie verlässlich vorhanden. »Wir müssen an der Stelle die Flächen nutzen können«, so Barta.

Auch die wirtschaftliche Transformation ist für die UBW ein zentrales Thema. Unternehmen sollen den digitalen und technologischen Wandel aktiv gestalten – insbesondere durch Investitionen in KI und moderne Produktionsmethoden. »Bei KI sind wir als Land gar nicht schlecht aufgestellt, aber man muss es halt auch umsetzen. Dafür benötigt man eine ganzheitliche Strategie«, erklärte Barta.

»Wir brauchen eine Vertrauens- und keine Verbotskultur«

Gleichzeitig betont er, dass die Fachkräftebasis und damit einhergehend das Know-How gesichert werden müssen. Baden-Württemberg habe hier ganz klar an Vorsprung verloren. Schulen, Hochschulen und Ausbildungsprogramme müssten modernisiert, MINT-Kompetenzen gestärkt und Zuwanderung gezielt genutzt werden, um den Fachkräftebedarf zu decken. »Wir benötigen gute Leute«, betonte Bürkle. Die Prozesse der Erwerbsmigration sollten weiterentwickelt und mit digitalen Technologien kombiniert werden, um die Fachkräftebasis nachhaltig zu sichern.

Kritisch sehen die UBW derweil auch die Energiewende des Landes. Sonderziele wie eine zehn Jahre frühere Klimaneutralität seien unrealistisch. »Das ist Nonsens«, bringt Barta es auf den Punkt. Es benötige einheitliche EU-weite Zielvorgaben und planbaren Ausbau erneuerbarer Energien, damit die Unternehmen verlässlich planen könnten. Bundesmittel sollten nicht »zum Stopfen von Haushaltslöchern verwendet werden«, sondern gezielt in entsprechende Infrastruktur und Investitionen fließen.

»Politik zu unterlassen, nur weil eine Partei mit abstimmt, ergibt keinen Sinn«

Parallel drängen die UBW auf weiteren Bürokratieabbau. Die bisherigen Entlastungsprogramme sind zwar hilfreich, so Barta, reichen aber nicht aus. »Wir brauchen eine Vertrauens- und keine Verbotskultur.« Weniger unnötige Vorschriften bedeuten mehr Freiheit für Unternehmen, schnellere Prozesse und effizientere Abläufe, die der Wirtschaftskraft Baden-Württembergs zugutekommen.

Die UBW positionieren sich auf der Landespressekonferenz derweil auch politisch: Parteien, die Europa ablehnen oder Fachkräfte abschieben wollen, schaden dem Wirtschaftsstandort. Gleichzeitig betonte Barta allerdings, dass Wirtschaftspolitik nicht davon abhängt, welche Partei abstimmt: »Politik zu unterlassen, nur weil eine Partei mit abstimmt, ergibt keinen Sinn.« Damit stellen die Unternehmer klar, dass sie wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen unabhängig von Parteipolitik (hier in Bezug auf die Brandmauer zur AfD) einfordern, ohne einzelne Parteien direkt auszuschließen. Zusammengefasst betont Bürkle: »Wir haben mit Parteien, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden, sicherlich ein Problem, aber wir sehen es auch aus der wirtschaftlichen Perspektive.«

Seit 2019 befindet sich das Land laut Bürkle bereits in einer Stagnation. Wirtschaftspolitik habe zu oft hinter anderen Themen – etwa der Umweltpolitik – gestanden. »Doch ohne eine starke Wirtschaft wird vieles gar nicht mehr finanzierbar sein, was wir politisch umgesetzt haben«, warnte Bürkle. Mit ihrem Positionspapier wollen die UBW die Parteien im beginnenden Wahlkampf deshalb zu einer klaren Positionierung bewegen. So wie bisher könne es nicht weitergehen. (GEA)