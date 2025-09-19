Tübinger Ex-Abgeordneter Rosemann geht zu Reutlinger Unternehmen Mypegasus

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zum 1. Oktober 2025 übernimmt der ehemalige Bundestagsabgeordnete Martin Rosemann, 48, die Geschäftsführung der Mypegasus GmbH, Reutlingen, im Geschäftsbereich Transfergesellschaften. »Mit Dr. Martin Rosemann gewinnt unser Unternehmen einen erfahrenen Arbeitsmarktexperten, der seit vielen Jahren den Wandel der Arbeitswelt politisch, gesellschaftlich und praktisch begleitet«, erklärt der Geschäftsführer der Mypegasus-Gruppe Jan Kiehne laut Pressemitteilung. Von 2013 bis 2025 war der promovierte Volkswirt Rosemann für den Wahlkreis Tübingen Mitglied des Deutschen Bundestages und engagierte sich dort im Ausschuss für Arbeit und Soziales – zuletzt als Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion für diesen Fachbereich.

Vor seiner Zeit im Deutschen Bundestag war Rosemann in der angewandten Forschung und Politikberatung vorwiegend im Bereich der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik tätig. Bei der vorgezogenen Bundestagswahl im Februar dieses Jahrs hatte er nicht wieder kandidiert – unter anderem, weil er beruflich noch mal etwas Neues machen wollte. Seine Motivation für Mypegasus: »Mein Ziel war es immer, Beschäftigten neue Perspektiven und Sicherheit zu geben. Genau das möchte ich auch bei Mypegasus fortsetzen.«

Maypegasus ist ein bundesweit tätiger arbeitnehmerorientierter Dienstleister mit Schwerpunkten in Transformation, Qualifizierung, Transfergesellschaften und Outplacement. Ziel ist es, Beschäftigte und Unternehmen bei den Herausforderungen von Digitalisierung, Strukturwandel und demografischen Veränderungen nachhaltig und zukunftsorientiert zu unterstützen. Seit 1994 wurden in mehr als 2.000 Projekten über 150.000 Arbeitnehmer qualifiziert und vermittelt. (GEA)