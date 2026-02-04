Tübinger Experte: Grundlagen und Irrtümer beim Vermögensaufbau

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. »In Deutschland fehlt es an Finanzbildung«, sagt Bernd Villhauer, Senior Advisor Finance am Tübinger Weltethos-Institut. »Viele Menschen machen sich aber Sorgen um die Zukunft. Mit ein bisschen mehr Finanzwissen, auch financial literacy genannt, könnten sie dieser Zukunft optimistischer entgegensehen«, führt er aus. Deshalb habe er sein neues Buch »Was ist Vermögen?« als einführendes Grundlagenwerk geschrieben. Vermögen - das sei mehr als ein dickes Bankkonto oder das große Auto in der Garage – es sei vielmehr auch das Potenzial eines Menschen, die Vielfalt seiner Möglichkeiten. Und dazu gehöre vor allem: Bildung.

»Wir dürfen zudem nicht den Fehler machen, die Reichen automatisch zu bewundern und die Armen zu verachten«, zitiert Villhauer den Philosophen Adam Smith. Oft werden wohlhabende Menschen für besonders klug oder fähig gehalten. US-Präsident Donald Trump lebe von diesem Irrtum. »Trump ist eher ein Lucky Loser, ein Verlierer, der mehrfach pleite war und es war hauptsächlich die TV-Show «The Apprentice», die seine Reputation aufgebaut und ihn zu dem gemacht hat, was er heute ist.« An Trump könne man sehen, dass Vermögen »immer auch etwas mit dem zu tun hat, was andere von mir denken«. Vermögen habe also auch eine soziale Komponente. »Ein Berg mit Goldmünzen bringt mir nichts auf einer einsamen Insel. Wenn keiner meinen Mercedes bewundert, wozu habe ich ihn dann?«, so Villhauer. Vermögen sei also auch Reputation, brauche aber ebenfalls Kreativität im Umgang mit den eigenen Ressourcen, damit es sich in veränderten wirtschaftlichen Situationen immer neu behaupten kann.

Wie aber baut man sich ein Vermögen auf? Dafür gibt Villhauer einige praktische Tipps. »Aktien gehören in jeden guten Vermögensstock«, sagt Villhauer. »Die Deutschen vergeben im Vergleich zu anderen Ländern viele Chancen, weil sie zu wenig in Aktien investieren«, sagt Villhauer. Dabei seien Aktionärshauptversammlungen »demokratische Wirtschaftskultur – und oft sehr unterhaltsam«. »Geld und Finanzen haben bei uns generell so ein Schmuddelimage«, findet Villhauer. Eine Grafik in seinem Buch zeigt, dass der Neid auf Millionäre nur in Frankreich noch größer ist als in Deutschland. Die fehlende Affinität der Deutschen zu Aktien liege auch daran, dass es - so Villhauer – angesehene und weniger angesehene Formen von Vermögen gebe. In Deutschland seien beispielsweise Immobilienbesitzer angesehener als Aktienbesitzer. Die Deutschen seien grundsätzlich auch nicht sehr risikobereit. »Wir sind das meistversicherte Land«, sagt Villhauer.

Weitere vermeintlich sichere Vermögensformen seien Grundbesitz und Gold, manchmal verbunden mit einem tiefen Misstrauen gegen den Staat. "Ich halte nichts von Fluchtphantasien in vermeintlich sichere alternative Wertanlagen als einzige Lösung", sagt Villhauer. "Denn auch Gold oder Immobilien müssen wieder "flüssig" gemacht werden, wenn es ernst wird. Dennoch können sie helfen, Werte zu schaffen. Gold sei aber nur vermeintlich ein völlig sicherer Hafen, denn auch bei Gold benötige man auch immer einen Käufer, der es einem abkaufe. "Diversifikation" ist das Zauberwort. Wenig hält Villhauer von Kryptowährungen.

»Krypto ist rein spekulativ. Es hat keine solide Grundlage, nur Hoffnungen und Erwartungen«, sagt Villhauer. Er finde es seltsam »wenn Leute Krypto haben und darüber lachen, dass ich Comics sammle«. Letztlich sei eine Micky-Maus-Erstausgabe ebenso wie eine Kryptowährung genau so viel wert, wie ein Käufer dafür bezahlen wolle. Nur könne man die Micky-Maus-Hefte zusätzlich noch lesen oder einen Enkel damit erfreuen. Dafür, erklärt der begeisterte Comic-Sammler, habe jeder echte Sammler einen guten Comic dreimal: »Einmal für den Tresor, einmal zum selbst lesen und einmal zum Verleihen«.

Zur Vermögensverteilung sagt Villhauer, dass Deutschland bei den Einkommen im Vergleich zu anderen Ländern eine relativ gerechte Verteilung habe, aber bei der Verteilung der Vermögen sei das Gegenteil der Fall. Die wissenschaftliche Standardmethode um die Ungleichheit von Vermögen und Einkommen zu berechnen ist der Gini-Koeffizient. Und dieser ist in Deutschland bei der Vermögensverteilung doppelt so hoch wie bei der Einkommensverteilung. »Darüber sollten wir alle nachdenken, wenn uns die Demokratie am Herzen liegt.« (GEA)