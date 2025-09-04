Strickmode auf Zuruf in Gomaringen

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMARINGEN. Dass eine Textilproduktion in Deutschland nicht zu konkurrenzfähigen Preisen möglich ist, ist eine Wahrheit, der sich nur wenige bekannte Unternehmer wie Wolfgang Grupp mit seiner Firma Trigema entgegenstellen. Auch der stationäre Mode-Einzelhandel in den Innenstädten hat derzeit keinen leichten Stand. Beides sind Entwicklungen, von denen sich Luigi Schillaci nicht hat entmutigen lassen. Mit seiner Firma Knit-Core verkauft er seit Oktober 2024 hochwertige und nachhaltige Strickmode aus eigener Produktion in seinem Laden in Gomaringen. Und das mit Erfolg.

Das liegt sicher auch daran, dass Schillaci mit einem Vater, der Gerber war, und einer Mutter, die als Näherin arbeitete, das Textilgewerbe praktisch schon in die Wiege gelegt wurde. Nach der Schule absolvierte er eine Ausbildung zum Textil-Maschinen-Mechaniker bei der Firma Melcher aus seiner Heimatstadt Bad Urach. Zehn Jahre lang war er für die Firma tätig - zeitweise als Betriebsleiter - bevor das Unternehmen schließen musste, weil der wichtigste Kunde seine Produktion ins Ausland verlagert hatte.

Berufserfahrung bei Melcher und Stoll gesammelt

Danach führte der berufliche Werdegang Schillaci, der sich auf die flexible Flachstricktechnik spezialisiert hatte, zur Firma Stoll aus Reutlingen. Sieben Jahre lang bereiste Schillaci als Servicetechniker für den Flachstrickmaschinenhersteller die Welt und vertiefte seine Kenntnisse insbesondere in Bezug auf das komplexe 3D-Strickverfahren, das ganz ohne Nähte bei den Kleidungsstücken auskommt. »Dieses System erfordert sehr viel Erfahrung«, erklärt der 39-Jährige mit italienischen Wurzeln. »Um eine Maschine mit einem neuen Design zu programmieren benötigt man gut und gerne drei Wochen.«

Nach der Übernahme von Stoll durch die Karl-Mayer-Gruppe aus Obertshausen im Jahr 2020 und den damit verbundenen Einschnitten, reifte bei Schillaci der Entschluss sich selbstständig zu machen. »Den Traum gab es schon länger, aber die Entwicklungen bei Stoll haben mich dazu bewogen, ihn endlich in die Tat umzusetzen.« So gründete Schillaci 2023 die Firma Knit-Core, die technisches Consulting für die Textilbranche anbietet.

Entwicklung einer eigenen Modekollektion

Doch schon bald reifte die Idee, eine eigene Modekollektion auf den Markt zu bringen. »Das Consulting-Geschäft unterliegt teilweise starken Schwankungen«, sagt Schillaci. Viele Unternehmen der Textilbranche kämpften mit Umsatzrückgängen, einige mussten Kurzarbeit anmelden. »Wenn Firmen sparen müssen, trifft es uns häufig als erstes.« Da erschien es sinnvoll, das unternehmerische Risiko zu diversifizieren und sich mit der Mode aus eigener Produktion ein zweites Standbein aufzubauen.

Unterstützung fand Schillaci bei einem ehemaligen Kollegen bei Stoll. Thomas Nonnenmacher konzentrierte sich nach einem Stellenabbau beim Reutlinger Flachstrickmaschinenhersteller ganz auf die Familien-Strickerei in Pliezhausen. Gemeinsam entwickelten die beiden das Mode-Label »Mäsh«. Der Name leitet sich aus dem englischen »Mesh« für Maschengeflecht ab. Die Schreibweise mit »ä« diene als Hinweis auf die Herkunft aus dem Ländle, erklärt Schillaci. Nachhaltige Mode aus der Region sei der Grundgedanke gewesen. Als weiterer Unterstützer konnte Steffen Kurz, ein Freund Schillacis mit einem Hintergrund in internationaler Betriebswirtschaftslehre, gewonnen werden. »Das Thema Gründen hat mich schon immer fasziniert, allerdings fehlte mir selbst irgendwie die zündende Idee«, sagt Kurz. Anfangs sei Kurz lediglich beratend tätig gewesen, doch seit etwa einem Jahr arbeite er in Vollzeit für Knit-Core. Er kümmert sich um den Vertrieb und den Internetauftritt des Start-ups.

Laden in ehemaliger Bäckerei

Durch seine langjährige Tätigkeit in der Textilbranche, verfügte Schillaci über gute Kontakte zu Lieferanten. Seine zertifizierten Garne bezieht Knit-Core von kleinen Betrieben aus Italien und Österreich, die auch gewillt seien, kurzfristig kleinere Mengen zu liefern. Die Geschäftsidee von Mäsh bestehe nämlich darin, Kleidungsstücke erst dann zu fertigen, wenn der Kunde sie bestellt hat. »Das vermeidet unnötige Überschüsse, die am Ende der Saison verramscht oder gar entsorgt werden müssen«, sagt Schillaci. Trotzdem summierten sich die anfänglichen Investitionen für Garn auf 15.000 bis 20.000 Euro, die Knit-Core und Nonnenmacher aus Ersparnissen finanzierten. Knit-Core kommt bislang ohne Fremdkapital aus. Das liegt wohl zum Teil auch daran, dass es sich bei dem Laden in Gomaringen um die ehemalige Bäckerei der Eltern von Kurz handelt, was man noch immer am Türknauf in Brezelform erkennen kann. Abschließende Näharbeiten werden in der ehemaligen Backstube verrichtet.

Anfangs an nur einem Tag in der Woche konnten dort Kunden einzelne Exemplare der Kollektion anprobieren. Entscheidet sich der Kunde für ein Kleidungsstück, wird es eigens für ihn angefertigt und kann nach etwa einer Woche im Laden abgeholt werden. Gegen einen geringen Aufpreis werde Kleidung auch ganz speziell nach individuellen Maßen angefertigt. Mit Preisen zwischen 130 und 160 Euro sind die Kleidungsstücke nicht ganz billig, das liege eben an den qualitativ hochwertigen und nachhaltig produzierten Materialien. »Die allererste Winterkollektion diente auch dazu herauszufinden, welche Farben und Schnitte bei der Kundschaft gut ankommen«, erklärt Schillaci. »Gerechnet hatten wir mit einer Nachfrage nach eher gedeckten Farben, doch nun entpuppt sich ein leuchtendes Rot als der Verkaufsschlager«, sagt Kurz. Der Anfang sei eben vor allem ein Lernprozess gewesen.

Weitere Expansion geplant

Mittlerweile ist der Laden an zwei Tagen in der Woche, donnerstags und freitags, geöffnet. Schillacis Schwester Antonietta hilft beim Verkauf. Etwa 10 Kunden finden täglich in die Gomaringer Geschäftsräume. 500 Kleidungsstücke hat Knit-Core in knapp einem Jahr verkauft. »Das Unternehmen ist profitabel - mit Luft nach oben«, erklärt Kurz. Für die weitere Expansion sei man gerade dabei, einige Boutiquen als Partner zu gewinnen. Das Geschäftsmodell müsse man jedoch am besten im persönlichen Gespräch erläutern, darum stehen in nächster Zeit einige Hausbesuche an sowie Besuche von Fach- und Publikumsmessen. Und wenn die neue Winterkollektion gut ankommt, könnte der Laden auch an einem dritten Tag in der Woche öffnen. (GEA)