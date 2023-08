Die international tätige Unternehmensgruppe Rampf mit derzeit insgesamt 881 Mitarbeitern, davon 303 am Sitz in Grafenberg, steht vor einer großen organisatorischen Veränderung. Ihre drei bisherigen Chemiefirmen sollen zum 1. Juli 2024 zu einer Firma zusammengeführt werden.

Die Unternehmensgruppe Rampf in Grafenberg will ihre bisherigen drei Chemiefirmen kommendes Jahr zu einer Firma vereinen. Foto: PR Die Unternehmensgruppe Rampf in Grafenberg will ihre bisherigen drei Chemiefirmen kommendes Jahr zu einer Firma vereinen. Foto: PR

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.