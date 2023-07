Christiane Nowottny wird Hauptgeschäftsführerin der Handwerkskammer Reutlingen. Die Vollversammlung, das Parlament des regionalen Handwerks, wählte die 55-jährige Betriebswirtin am Montag als Nachfolgerin von Joachim Eisert, 65, der Ende März 2024 in Ruhestand geht. Nowottny, bisher Eiserts Stellvertreterin, erhielt 21 Stimmen. Ihr Mitbewerber, der 46-jährige Jurist Martin Fahling, derzeit Bereichsleiter International und Internationale Fachkräfte der Industrie- und Handelskammer Reutlingen, bekam elf Stimmen.

