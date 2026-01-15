Neuer Vorstand für Dettinger Konzern Elring Klinger

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Der Aufsichtsrat der Elring Klinger AG hat Ulrich Zimmer neu in den Konzernvorstand berufen, teilte das Unternehmen aus Dettingen mit. Zimmer übernimmt die Aufgaben von Reiner Drews, der mit Ablauf seines Vertrags auf eigenen Wunsch nach über 19 Jahren erfolgreicher Arbeit bei Elring Klinger zum 31. März aus dem Vorstand des Automobilzulieferers ausscheiden wird. Als Produktionsvorstand wird Ulrich Zimmer neben den Zentralbereichen Produktion, Qualität, Einkauf, Real Estate, Supply Chain Management sowie dem Bereich Innovation und R&D für die Geschäftsbereiche Lightweighting/Elastomer Technology, Metal Sealing Systems & Drivetrain Components und Metal Forming & Assembly Technology verantwortlich sein.

Derzeit ist Ulrich Zimmer (55) im Volkswagen-Konzern als Senior Vice President R&D bei der Traton SE und als Geschäftsführer für die deutschen Entwicklungsstandorte von Traton verantwortlich. In dieser Funktion war er dort u.a. für den Aufbau der globalen Entwicklungsorganisation im Bereich der Elektromobilität zuständig. Zuvor leitete Ulrich Zimmer sechs Jahre lang den Produktionsbereich Powertrain der MAN Truck & Bus SE. Bevor er 2017 zu MAN wechselte, war er langjährig in leitenden Funktionen für Daimler Truck tätig.

»Mit Ulrich Zimmer gewinnen wir eine dynamische Führungskraft mit langjähriger, ausgezeichneter Expertise in der Automobilindustrie«, wird Helmut P. Merch, Aufsichtsratsvorsitzender der ElringKlinger AG in der Unternehmensmitteilung zitiert. »Wir sind überzeugt, dass er mit seiner Erfahrung die operativen Prozesse des Konzerns effizient und zielgerichtet optimieren und zur weiteren Transformation in der Entwicklung innovativer Produkte beitragen wird.« (GEA)