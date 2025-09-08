Massenentlassung bei Prettl in Pfullingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Bei der Prettl GmbH Magnet- und Schaltertechnik in Pfullingen hat es eine Massenentlassung gegeben. 50 der 59 Beschäftigten haben nach Informationen des GEA Ende August Kündigungen erhalten. Betroffene berichteten dieser Zeitung, die Produktion des Betriebs solle nach Ungarn verlagert werden. Das Unternehmen ließ eine Nachfrage des GEA zu den Kündigungen mehrere Tage unbeantwortet.

Der Reutlinger Rechtsanwalt Sören Kurz vertritt nach eigenen Angaben über zehn der von den Entlassungen betroffenen Mitarbeiter/innen von Prettl. »Es handelt sich größtenteils um langjährig dort Beschäftigte«, sagte Kurz auf Anfrage. Manche seien seit ihrer Ausbildung in dem Betrieb in Pfullingen tätig. Da es keinen Betriebsrat gebe, könne kein Interessenausgleich und Sozialplan vereinbart werden.

Telefonisch nicht erreichbar

»Den Leuten werden eine Auflösungsvereinbarung und eine Art Abfindung angeboten«, berichtete Kurz. Die Umsetzung der Auflösungsvereinbarung hätte voraussichtlich eine Sperrfrist beim Arbeitslosengeld zur Folge. »Die angebotenen Abfindungen sind eher Durchhalteprämien, die nicht zu den Betriebszugehörigkeiten passen«, erklärte der Rechtsanwalt weiter. Auch er habe bislang sonst nichts von der Arbeitgeberseite zu den Hintergründen der Massenentlassung gehört. Er habe inzwischen Kündigungsschutzklagen beim Arbeitsgericht Reutlingen erhoben. Möglicherweise werde er erst bei einem entsprechenden Gerichtstermin Näheres erfahren, erläuterte Kurz.

Wer die Telefonnummer von Prettl in Pfullingen wählt, hört in einer Ansage vom Band unter anderem: »Bitte beachten Sie, dass wir telefonisch nicht erreichbar sind.« Für alle Anliegen solle man einfach eine E-Mail an eine angegebene Adresse senden, heißt es weiter. Und: »Wir kümmern uns um Ihr Anliegen und melden uns schnellstmöglich bei Ihnen zurück.« Entsprechend hat der GEA am vergangenen Mittwochnachmittag eine »Kontaktanfrage« an Prettl geschickt – mit der Bitte um einen Anruf eines Verantwortlichen (zum Beispiel Pressesprecher, Geschäftsführer, Prokuristen) oder einer Presseinformation zur Klärung des Hinweises aus dem Leserkreis über die Kündigungen. Bis zum Redaktionsschluss dieser Wirtschaftsseite kam darauf allerdings keine Reaktion.

Dem elektronischen Handelsregister zufolge ist Johannes Franz Prettl, wohnhaft in Pfullingen, geboren am 25. Dezember 1992, derzeit alleiniger Geschäftsführer der Prettl GmbH. Seit 13. Juli 2020 ist er Geschäftsführer der Firma. Zudem gibt es zwei Prokuristen: Zum einen Peter Borst, Unlingen (Landkreis Biberach), geboren am 24. September 1965 (Prokurist seit 26. März 2025) und zum anderen Felix Hannes Hege, Tübingen, geboren am 12. Juli 1982 (Prokurist seit 24. Juni 2019).

Erfolgsfaktor Mitarbeiter

Die wirtschaftliche Entwicklung könnte eine Begründung für die Massenentlassung sein. Im elektronischen Unternehmensregister ist für das Geschäftsjahr 2023 – Daten für 2024 sind noch nicht veröffentlicht – für die Prettl GmbH Magnet- und Schaltertechnik bei im Jahresdurchschnitt 79 Mitarbeitern und einem Umsatz von 18,1 Millionen Euro ein Verlust von über 2,4 Millionen Euro ausgewiesen. »Das Ergebnis wurde wie in den Vorjahren aufgrund des Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages von der Muttergesellschaft Prettl Produktions Holding GmbH übernommen«, ist zudem zu lesen.

Hauptprodukte des Unternehmens seien Magnetspulen, Magnetschalter und Sensoren für die Automobilindustrie. Zudem werde das Produktsegment Pumpen und Ventile betrieben. In dem Geschäftsbericht für das Jahr 2023 heißt es wörtlich: »Ein wesentlicher Erfolgsfaktor der Gesellschaft sind die Mitarbeiter. Insofern liegt das Bestreben darin, eine möglichst geringe Personalfluktuation zu haben und die Mitarbeiter dauerhaft an das Unternehmen zu binden.« (GEA)