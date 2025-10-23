Münsinger Volksbank: Starkes Kreditgeschäft und hohe Bonuszahlung

Die Vorstandsmitglieder Christian Bückle und Darko Zubak, die neue Aufsichtsrätin Christiane Striebel, die scheidende Aufsichtsrätin Ingrid Boos und Aufsichtsratsvorsitzender Oliver Rupp werden bei der Vertreterversammlung der Volksbank Münsingen von Friedrich Wilhelm Raiffeisen und Hermann Schulze-Delitzsch eingerahmt. Die Bank hatte die Gründerväter der genossenschaftlichen Idee mit zwei Schauspielern aus Berlin wiederauferstehen lassen, damit sie im Jubiläumsjahr durchs Programm der Vertreterversammlung führten.

MÜNSINGEN. Die Volksbank Münsingen ist optimistisch ins vergangene Geschäftsjahr gegangen. Obwohl sich die Rahmenbedingungen im Laufe des Jahres durch die diversen international Unwegsamkeiten deutlich verschlechtert hatten, schließt die Bank das Jahr 2024 mit einem guten Ergebnis ab. Dieses erlaubt mit einem Bilanzgewinn von rund 1,2 Millionen Euro im 160. Jahr des Bestehens des Kreditinstituts neben der Ausschüttung einer dreiprozentigen Dividende eine zusätzliche Bonuszahlung von 1,6 Prozent. Im Aufsichtsrat ersetzt Christiane Striebel Ingrid Boos, die aus privaten Gründen ausscheidet. Alexander Bösch und Oliver Rupp wurden nach ihrem turnusmäßigen Ausscheiden wiedergewählt.

Als Handwerkerbank war die heutige Volksbank Münsingen am 12. April 1865 im Gasthof Post von 42 Gründern ins Leben gerufen worden. Mittlerweile beträgt die Zahl der Mitglieder 10.592, die insgesamt 145.277 Genossenschaftsanteile halten. Bei beiden Zahlen verzeichnet die Volksbank im nun abgelaufenen Geschäftsjahr jeweils kleine Rückgänge. Bei den Mitgliedern beläuft sich das Minus auf 0,8 Prozent, bei den Genossenschaftsanteilen auf 3,3 Prozent. Gründe hierfür lägen in der Demografie und damit verbunden, dass früher mehr Anteile gezeichnet werden konnten.

Insgesamt belief sich das betreute Kundenvolumen der Bank in 2024, welches neben den bilanzwirksamen Geschäften auch die vermittelten Kredite sowie die unterhaltenen Anlagen beim genossenschaftlichen Finanzverbund umfasst, auf 1.044 Millionen Euro. Die Summe stieg im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls an. Das Plus betrug hier 6,4 Prozent. Die Einlagen haben sich mit einem Plus von 1,6 Prozent auf rund 432 Millionen Euro erhöht. Das freut Vorstand Darko Zubak. »Wir konnten einen erfreulichen Zuwachs im Wertpapier- und Depotgeschäft verzeichnen. Wegen höherer Gebühren können wir vorerst aber nur einen schwachen Anstieg im Geschäft verbuchen.« Im AUsblick taxiert der Vorstand die Inflation für das Jahr 2025 auf rund 2,2 Prozent. Das BIP dürfte laut Schätzung ein minimales Plus von 0,2 Prozent werfahren.

Das Kreditgeschäft, welches zum 31. Dezember 2024 eine Gesamtsumme von 315 Millionen Euro umfasste, trug maßgeblich zum guten Ergebnis der Bank bei. Mit einer Steigerung um 28,4 Millionen Euro (9,9 Prozent) im Vergleich zum Vorjahr steigerte das Kreditinstitut sein Engagement in diesem Sektor deutlich. Dabei bewegt sich das Gros der Kreditvergaben (71,8 Prozent) in Größenklassen bis einer Million Euro. Das Wachstum wird vom Vorstand gleichermaßen auf Privat- als auch Geschäftskunden ausgewiesen. »In der Prognose gingen wir von einem moderaten Wachstum von rund 2 Prozent aus. Die Finanzmärkte zeigten sich trotz schwierigem geopolitischem Umfeld deutlich widerstandsfähiger«, erklärt Vorstand Christian Bückle. Auch die rückläufige Inflation habe ihr nötiges dazu beigetragen, das Geschäft zu stabilisieren, so Bückle weiter. Die allgemeine Teuerungsrate habe aber auch die Volksbank Münsingen getroffen, so der Vorstand. Nur moderat gestiegener Verwaltungsaufwand und gesunkene Personalkosten trugen ebenfalls zum positiven Ergebnis bei.

Das zu verteilende Ergebnis beläuft sich auf 1.193000 Euro. Davon fließt eine halbe Million Euro in die gesetzliche Rücklage sowie 347.000 Euro in andere Ergebnisrücklagen. Aus der übrigen Summe hat die Vertreterversammlung die Ausschüttung einer dreiprozentigen Dividende in Höhe von rund 225.300 Euro sowie einer Bonuszahlung von 1,6 Prozent (insgesamt rund 120.000 Euro) beschlossen. Als Auszahlungstag legten die anwesenden Mitglieder den 27. Oktober 2025 fest. Im Jubiläumsjahr bietet die Bank ihren Kunden und Mitgliedern zudem ein exklusives Anlageangebot mit einem Zins von 2 Prozent zu variablen Laufzeiten von fünf, zehn oder 15 Monaten an.

Die Aufsichtsratswahlen verliefen ohne Überraschungen. Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Aufsichtsratsberichts durch den Genossenschaftsverband attestierten der Bank eine erfolgreiche Geschäftsführung und lieferten keinerlei Beanstandungen. (GEA)