Land: Privatpersonen halten Mehrheit der Mietwohnungen

STUTTGART. Der Wohnungsmangel mit der Folge hoher Mieten hat sich zu einer Schlüsselfrage unserer Zeit entwickelt – auch in Baden-Württemberg. Sebastian Nothacker, Vorstand von Haus & Grund Württemberg, beklagt im Gespräch mit dem GEA indes, »dass private Eigentümer und Vermieter immer mehr zum Feindbild aufgebaut werden«. Dabei sollten doch Gesellschaft und Politik die privaten Eigentümer als Partner bei der Lösung des Problems Wohnungsmangel begreifen und nicht als Gegner. Vor der Landtagswahl am 8. März 2026 wirbt Nothacker daher »um mehr Verständnis für den privaten Kleinvermieter«.

In Baden-Württemberg fehlen laut einer Studie des Pestel-Instituts derzeit 192.000 Wohnungen. In 41 der 44 Stadt- und Landkreise im Südwesten herrscht demnach Wohnungsdefizit oder starker Wohnungsmangel. Die Lücke entspreche dem Wohnungsbau von rund vier Jahren. Neben der Unannehmlichkeit von Einzelpersonen oder Familien, die keine für sie passenden Bleiben finden, hat die aktuelle Lage auch Konsequenzen für die Fachkräftesicherung von Unternehmen und für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung.

Nothacker weist darauf hin, dass in Baden-Württemberg 48 Prozent der Menschen in einem Eigenheim und folglich über die Hälfte in Mietwohnungen lebten. Er fügt hinzu, dass hierzulande knapp 80 Prozent aller Wohnungen sowie zwei Drittel aller Mietwohnungen im Eigentum von Privatpersonen seien. »Die privaten Eigentümer bilden das Rückgrat des Wohnungsmarkts. Sie sind mit Sicherheit auch nicht die, die vorwiegend auf die Rendite schauen, sondern die froh sind, wenn sie ein friedliches Mietverhältnis haben«, erklärt der Verbandsvorstand.

Lob für Reform der Landesbauordnung

34 Prozent der privaten Vermieter erhöhten die Miete ausschließlich bei einem Mieterwechsel, reizten die rechtlichen Möglichkeiten also nicht voll aus. »Wir würden uns vorrangig wünschen, dass die Leistungen der privaten Vermieter anerkannt werden.« Es werde nach einer Landeswohnungsgesellschaft und nach kommunalen Wohnungsgesellschaften gerufen, »aber private Vermieter leisten allein von der Menge her das, was der Staat gar nicht leisten kann«, sagt Nothacker. Zur Bewältigung der Wohnungsknappheit müsse mehr gebaut werden. Zudem sollte das Vermieten attraktiver werden.

Der Verbandschef weiß von kommunalen Wohnungsbaugesellschaften, die teilweise nicht bauen, obwohl sie Baugenehmigungen vorliegen haben. »Die sagen: Unter den gegebenen Bedingungen rechnet sich das nicht.« Für private Investoren gelte das erst recht. Die Reform der Landesbauordnung sei »ein erster Schritt, um das Bauen zu erleichtern«. Allerdings müssten die hohen Kosten des Bauens hinterfragt werden, um voranzukommen, »zum Beispiel die staatlich veranlassten Kosten wie die Grunderwerbsteuer sowie die Notar- und Grundbuchkosten«. Die Kommunen sollten Nothacker zufolge mehr Bauland ausweisen. Bundes- und Landespolitik könnten die staatliche Bauförderung verbessern.

Nach Recherchen von Haus & Grund ist das Aufkommen der den Bundesländern zustehenden Grunderwerbsteuer von 8,4 Milliarden Euro im Jahr 2013 auf 12,2 Milliarden Euro im Jahr 2023 gestiegen. »Diese Steuer erschwert den Erwerb von Immobilieneigentum«, merkt Nothacker an und beklagt, dass Landesfinanzminister Danyal Bayaz (Grüne) eine Senkung des Steuersatzes von 5,0 Prozent in Baden-Württemberg ablehne, weil sich das Land den Ausfall dieser Mittel nicht leisten könnte. Der Steuersatz für die Grunderwerbsteuer liegt je nach Bundesland zwischen 3,5 Prozent (Bayern) und 6,5 Prozent (Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Saarland und Brandenburg).

Kritik an der Mietpreisbremse

Nothacker kritisiert die Mietpreisbremse generell und deren Ausweitung in Baden-Württemberg von 2026 an von 89 auf 130 Kommunen: »Der Sinn und Zweck ist von vornherein fraglich. Denn die Mietpreisbremse deckelt alle Mieten, egal ob die Chefärztin oder der Krankenpfleger sie bezahlen müssen. Von daher ist es ein unsoziales Instrument.«

Da die Mietpreisbremse dazu betrage, die Mieten zu dämpfen, könnten Vermieter in vielen Fällen keine angemessene Miete mehr verlangen. »Das und vielleicht manche schlechte Erfahrung mit Mietern führt dazu, dass Vermieter ihre Wohnungen lieber leerstehen lassen oder sie verkaufen wollen«, berichtet der Verbandschef. Er fordert, dem Beispiel Schleswig-Holstein zu folgen. Dort sei die Mietpreisbremse abgeschafft worden. »Die Mietpreisbremse scheint mir eine pure Ideologie zu sein, die sich einfach gut verkaufen lässt.«

Gegen die seit 2025 geltende neue Berechnung der Grundsteuer hat Haus & Grund Württemberg mehrere Klagen erhoben – mit noch offenen Ausgängen. Nothacker kritisiert, dass die Reform zu einer Belastungsverschiebung zwischen Wohnen und Gewerbe geführt habe: »Die Grundsteuer ist bei Wohngrundstücken tendenziell gestiegen und bei Gewerbegrundstücken runtergegangen.« Dies liege daran, dass die für die Berechnung in Baden-Württemberg maßgeblichen Bodenrichtwerte in Gewerbegebieten deutlich niedriger seien als in Wohngebieten.

Verband besteht seit 100 Jahren

Haus & Grund Württemberg ist der Landesverband Württembergischer Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer. Der eingetragene Verein besteht seit 100 Jahren. In ihm sind 55 Ortsvereine mit zusammen über 111.000 Mitgliedern organisiert. Er vertritt die Interessen der Kleinvermieter, die meist zur Altersversorgung in Immobilien investiert haben, gegenüber Politik, Behörden und Mietervereinen und ist Dienstleister für seine Mitglieder. Dabei geht es um typische miet- und wohnungseigentumsrechtliche Themen wie Betriebskosten, Hausgeldabrechnungen, Renovierungen und Mietmängel.

Der Rechtsanwalt Nothacker, 51, steht seit Mitte 2024 als Nachfolger des in Ruhestand gegangenen Ottmar Wernicke hauptberuflich an der Spitze von Haus & Grund Württemberg. Bundesweit hat Haus & Grund 22 Landesverbände und 840 Ortsvereine, die sich für 945.000 Mitglieder engagieren. (GEA)