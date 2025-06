Karlsruher Unternehmen kooperiert mit Rheinmetall: Synthetischer Kraftstoff für die Streitkräfte

Bitte aktivieren Sie Javascript

KARLSRUHE/DÜSSELDORF. Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall und das Karlsruher Cleantech-Unternehmen Ineratec gehen eine Partnerschaft ein. Sie wollen den Verteidigungssektor und kritische Infrastrukturen künftig mit lokal produziertem, synthetischem Kraftstoff versorgen.

Schon länger hat Rheinmetall über die Produktion von e-Fuels nachgedacht. Für das Unternehmen ist das eine Frage der Energiesicherheit. Ein europäisches Netz an Produktionsstätten soll die Verteidigungsbereitschaft gewährleisten. »Es geht nicht nur um Energiesicherheit, sondern um die Fähigkeit, unabhängig zu handeln – in der Logistik, im Einsatz und in Krisenzeiten,« sagt Shena Britzen, Leiterin des Wasserstoffprogramms bei Rheinmetall.

Ziel der Partnerschaft zwischen Ineratec, einem führenden Hersteller synthetischer Kraftstoffe, und Rheinmetall ist es, dezentrale, modulare sogenannte Power-to-Liquid-Anlagen mit einer Jahreskapazität von 5.000 bis 7.000 Tonnen aufzubauen. Ineratec nennt die Kooperation einen Meilenstein beim Aufbau resilienter Energiesysteme, die unabhängig von fossilen Brennstofflieferketten und anfälliger Infrastruktur funktionieren. Die Fähigkeit, vor Ort CO 2 -neutrale synthetische Kraftstoffe herzustellen, sei von entscheidender Bedeutung. Krankenhäuser, kritische Infrastrukturen und Streitkräfte benötigten eine stabile, unabhängige und saubere Kraftstoffversorgung in Friedens- wie Krisenzeiten. Man werde einen sicheren, redundanten und dauerhaften Zugang zu qualitativ hochwertigen Kraftstoffen unabhängig von geopolitischen Entwicklungen gewährleisten.

Das Wachstumspotenzial von Wasserstoff ist enorm. Experten der Unternehmensinitiative Hydrogen Council rechnen damit, dass der Anteil von klimaneutral hergestelltem Wasserstoff am Endenergiebedarf in den nächsten fünf Jahren von derzeit zwei Prozent auf knapp 20 Prozent hochschnellen wird.

5.000 bis 7.000 Tonnen

Die Nato geht davon aus, dass Russland innerhalb der nächsten fünf Jahre für einen großen Krieg bereit sein könnte, der sich auch auf Nato-Territorium abspielen könnte. Lieferketten für fossile Brennstoffe sind im Falle von Konflikten – das hat der Ukrainekrieg erneut deutlich gemacht – zunehmend anfällig. Nach Angaben von Rheinmetall gibt es in Europa bislang keine Lösung dafür, wie die Streitkräfte in einem solchen Szenario mit Kraftstoff versorgt werden könnten.

Im Verteidigungsfall wären nach Berechnungen von Rheinmetall 20,5 Millionen Liter Kraftstoff jährlich nötig. Der Kraftstoffverbrauch liegt bei Militäroperationen bei bis zu 60 Liter pro Tag und Soldat. Wasserstoff soll dabei helfen, einen Kraftstoff herzustellen, der dem konventionellem Treibstoff sehr ähnlich und gleichzeitig sicher verfügbar ist. Diesen Sprit können auch bestehende Systeme wie beispielsweise Militär-Lkw oder Panzer tanken.

Erst vor zwei Wochen hat Ineratec in Frankfurt-Höchst ERA ONE in Betrieb genommen. Dabei handelt es sich um eine Power-to-Liquid-Anlage zur Herstellung von e-Fuels und e-Chemikalien. Die Anlage ist die größte ihrer Art in Europa und wird jährlich bis zu 2.500 Tonnen Kohlendioxid-neutrale e-Fuels produzieren. Damit stehen in Europa erstmals kommerzielle Mengen synthetischer Kraftstoffe zur Verfügung.

»Mit ERA ONE bieten wir eine echte Lösung für eines der größten Probleme unserer Zeit: Emissionen in schwer zu elektrifizierenden Sektoren wie der Luftfahrt und der Schifffahrt zu senken. Klimaneutrale e-Fuels sind nicht nur technologisch möglich. ERA ONE zeigt, dass sie auch marktreif sind«, erklärte Dr.-Ing. Tim Böltken. Er ist Geschäftsführer von Ineratec.

Der modulare Aufbau der Anlagen in Frankfurt-Höchst ermöglicht eine schnelle und effiziente Erweiterung der Produktionskapazitäten. Bis 2030 plant das Unternehmen, die jährliche Produktion durch weitere Projekte zu vervielfachen. ERA ONE nutzt CO 2 aus einer Biogasanlage, die Abfälle recycelt. Der Wasserstoff wiederum ist ein Nebenprodukt einer Chlorproduktion in dem Frankfurter Industriepark. Dieses wird zu nachhaltigem Flugkraftstoff, e-Diesel und anderen Produkten weiterverarbeitet. Ineratec e-Fuels sind »drop-in ready«, das heißt, sie können ohne Anpassungen in bestehenden Systemen wie Flugzeugtriebwerken eingesetzt werden. Das ist auch bei der Kooperation mit Rheinmetall vorgesehen.

Rheinmetall hat außerdem vor wenigen Tagen einen Rahmenvertrag für einen ersten Großauftrag im Bereich der Speicher- und Transportsysteme von Wasserstoff unterschrieben. Dabei geht es um die Lieferung von einhundert Multiple-Element Gas Containern (MEGC) verschiedener Größen.

Diese speziellen Gasbehälter werden für den Transport großer Mengen technischer Gase wie Wasserstoff verwendet und spielen für die zukünftige klimaneutrale Energieversorgung eine entscheidende Rolle. Die Auslieferung der ersten MEGC soll Anfang 2026 erfolgen. (GEA)