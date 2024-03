Das Autohaus Ford Kimmerle in der Konrad-Adenauer-Straße in Reutlingen macht dicht. Inhaber Ulrich Kimmerle konnte niemanden finden, der den Betrieb übernehmen will. Im Obergeschoss – der Karosseriewerkstatt – hatte im Oktober 2023 ein Feuer viel zerstört. Foto: Ralf Rittgeroth Das Autohaus Ford Kimmerle in der Konrad-Adenauer-Straße in Reutlingen macht dicht. Inhaber Ulrich Kimmerle konnte niemanden finden, der den Betrieb übernehmen will. Im Obergeschoss – der Karosseriewerkstatt – hatte im Oktober 2023 ein Feuer viel zerstört. Foto: Ralf Rittgeroth

