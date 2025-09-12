EZB hält Leitzinsen konstant: Abwartender Kurs ist richtig

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Inflation im Euro-Raum beträgt derzeit 2,1 Prozent. Sie liegt also nahe am Zielwert der Europäischen Zentralbank (EZB) von 2,0 Prozent. Es ist daher gut nachvollziehbar, dass die EZB am Donnerstag keinen Handlungsbedarf gesehen hat, ihre Leitzinssätze zu ändern. In wirtschaftlich und politisch unruhigen Zeiten bewahrt sich die Notenbank mit einem abwartenden Kurs Spielräume, um gegebenenfalls mit geldpolitischen Maßnahmen reagieren und Impulse setzen zu können.

Noch ist unklar, welche Folgen die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump haben wird. Der Ukraine-Krieg und der Nahost-Konflikt werden den Welthandel weiterhin beeinträchtigen. Die Regierungskrise und die hohe Staatsverschuldung in Frankreich haben das Zeug, eine Vertrauens- und Eurokrise auszulösen. Auch die hohen Staatsausgaben und die Zunahme der Staatsverschuldung in Deutschland bergen entsprechende Risiken – wenn nicht parallel die Konjunktur anspringt.

Der Druck auf die EZB könnte durchaus zunehmen. Sie könnte von reformunwilligen Politikern aufgefordert werden, die Zinsen zu senken, damit der Schuldendienst von Staaten leistbar bleibt und die Wirtschaft in Schwung kommt. Die EZB könnte zudem als Retterin der Währung gefragt sein – wie einst im Fall Griechenland. Dabei kann immer wieder nur betont werden: Die Hauptaufgabe der EZB ist es, die Preis-niveaustabilität zu sichern. Es soll möglichst keine großen Schwankungen des Geldwerts geben. Hoffentlich hält die EZB in diesem Sinne an ihrer Linie fest, ihre Zinsbeschlüsse von Sitzung zu Sitzung von der jeweiligen Datenlage abhängig zu machen.

