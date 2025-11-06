Eriks übernimmt Reiff Technische Produkte in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN.. Die insolventen Firmen Reiff Technische Produkte GmbH (Reutlingen) und die zur Reiff-Gruppe gehörende Kremer GmbH (Wächtersbach/Hessen) haben einen wichtigen Meilenstein in ihrem Sanierungsprozess erreicht: Die beiden Geschäftsbetriebe wurden an den international tätigen Industriespezialisten Eriks (Amsterdam/Niederlande) veräußert. Dies geht aus einer am Donnerstagabend verbreiteten Presseinformation der Beteiligten hervor. Der entsprechende Vertrag wurde demnach am 6. November 2025 unterzeichnet. Der Vollzug der Gesamttransaktion stehe noch unter den üblichen aufschiebenden Bedingungen und werde voraussichtlich bis Mitte Dezember 2025 abgeschlossen sein.

Mit dem Erwerb durch Eriks werde der Geschäftsbetrieb von Reiff in vollem Umfang fortgeführt, heißt es weiter. Der neue Eigentümer plane, die bestehenden Kunden- und Lieferantenbeziehungen zu erhalten und das Geschäft strategisch weiterzuentwickeln. Damit sei das zentrale Ziel des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung – der langfristige Erhalt des Unternehmens – erreicht worden. Reiff Technische Produkte hat nach früheren Angaben 450 Beschäftigte, davon 415 an drei Standorten in Reutlingen. Kremer beschäftigt 43 Personen.

»Neue Chancen für Wachstum«

Victor Aquina, Chef von Eriks, wird wie folgt zitiert: »Wir sind überzeugt, dass dieser Erwerb nicht nur die Kontinuität für die Kunden und Lieferanten von Reiff sichert, sondern auch neue Chancen für Innovation, internationale Zusammenarbeit und Wachstum innerhalb der gesamten Eriks-Gruppe eröffnet.« Alec Reiff, geschäftsführender Gesellschafter der Reiff-Gruppe, ergänzt: »Wir freuen uns, dass wir mit Eriks einen erfolgreichen Marktbegleiter als künftigen Eigentümer gewinnen konnten und die Reiff-Gruppe in gute Hände übergeben.«

Rechtsanwalt Martin Mucha, Sachwalter von Reiff und vorläufiger Insolvenzverwalter von Kremer, erklärt: »Der erfolgreiche Abschluss des Investorenprozesses ist das Ergebnis einer sehr konstruktiven Zusammenarbeit aller Beteiligten. Das Verfahren zeigt exemplarisch, dass auch komplexe Restrukturierungen im Rahmen einer Eigenverwaltung professionell und erfolgreich umgesetzt werden können.«

Das Amtsgericht Tübingen hatte am 1. Oktober 2025 das Ende Juli beantragte Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung über das Vermögen der Reiff Technische Produkte GmbH eröffnet. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Reutlingen ist seit mehr als 115 Jahren im Großhandel für technische Produkte tätig. Kremer hatte im September ein Regelinsolvenzverfahren beantragt. (GEA)