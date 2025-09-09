Chefwechsel bei Verdi in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Während die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) auf Bundes- und auf Landesebene Mitglieder verloren hat, legte sie im Bezirk Fils-Neckar-Alb (Sitz: Reutlingen) im langjährigen Trend zu. »Mein Ziel ist es, die Mitgliederbasis zu stärken, gerade auch unter jungen Beschäftigten und in bisher schwächer organisierten Bereichen«, sagt Jonas Weber im Gespräch mit dem GEA. Der 37 Jahre alte Politikwissenschaftler ist seit 1. September neuer Geschäftsführer des regionalen Verdi-Bezirks. Er folgte, wie gemeldet, auf Benjamin Stein, 45, der Anfang Juli zum neuen stellvertretenden Landeschef von Verdi Baden-Württemberg gewählt worden war. Stein zieht nach neun Jahren als Chef von Verdi in Reutlingen eine positive Bilanz: »Ich bin stolz, dass das Team es geschafft hat, Strahlkraft zu entwickeln.«

Der Verdi-Bezirk Fils-Neckar-Alb, einer von sieben in Baden-Württemberg, ist für die Landkreise Esslingen, Göppingen, Reutlingen, Tübingen und Zollernalb zuständig. Zum 30. Juni dieses Jahres hatte er laut Weber 25.831 Mitglieder. Das waren deutlich mehr als die etwa 25.100 zu Beginn von Steins Amtszeit im Jahr 2016, allerdings auch 590 weniger als ein Jahr zuvor. »Der Bezirk muss im langjährigen Durchschnitt pro Jahr etwa 1.800 Mitglieder ersetzen, die er durch Todesfälle und Austritte, die es vor allem nach Renteneintritten gibt, verliert«, erläutert Stein. Weber ist indes zuversichtlich, dass es in absehbarer Zeit und anlässlich von Tarifrunden gelingen kann, »wieder über 26.000 zu landen«. Unter den über 25.800 Mitgliedern seien etwa 3.700 Rentner. Bundesweit hat Verdi 1,865 Millionen Mitglieder – 2016 waren es über 2 Millionen. In Baden-Württemberg sind es derzeit 211.000 Mitglieder, vor neun Jahren waren es über 220.000.

23 Beschäftigte

Der Mitgliedsbeitrag bei Verdi beträgt ein Prozent des regelmäßigen Bruttoentgelts beziehungsweise 0,5 Prozent der Rente. Fils-Neckar-Alb steht laut Weber und Stein für ein Jahresbeitragsaufkommen von über 6 Millionen Euro. Die Regionaleinheit von Verdi beschäftigt in Reutlingen und Esslingen 23 Personen: 16 Gewerkschaftssekretäre und sieben Verwaltungsangestellte. Sie betreuen etwa 450 Betriebs- und Personalräte.

»Es war eine spannende und aufregende Zeit in Reutlingen. Wir haben einige Krisen in der Gesellschaft begleitet«, stellt Stein fest. Es sei ihm wichtig gewesen, »eine Mitmach-Organisation zu werden«. Das Miteinander, Beteiligungsprozesse, auch in Form des ehrenamtlichen Engagements der Mitglieder, sieht er als Teil des langfristigen Erfolgs an: »Gewerkschaft macht nicht irgendjemand, sondern die Menschen. Wir sind offen und laden ein, wir machen es nicht für die Mitglieder, sondern mit ihnen.« Stein, aufgewachsen in Waldkirch bei Freiburg, kam nach seiner Lehre zum IT-Systemelektroniker bei der Deutschen Telekom über die Deutsche Post-Gewerkschaft zu Verdi. Er ist verheiratet und hat zwei Töchter. Nun fährt er von Reutlingen-Ohmenhausen nach Stuttgart zur Arbeit.

Weber fährt indes weiterhin von seinem Wohnort Stuttgart nach Reutlingen. Er stammt aus Goslar (Niedersachsen) und hat nach Abitur und Zivildienst sein Studium in Marburg und Wien von 2008 bis 2014 als Master in Politikwissenschaft abgeschlossen. Von 2015 bis 2019 arbeitete er als Bildungsreferent beim Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) in Stuttgart. 2019 wechselte er als Jugendsekretär zu Verdi nach Reutlingen, 2021 übernahm er dort den Fachbereich B (Öffentliche und private Dienstleistungen, Sozialversicherungen und Verkehr). Der Vater einer Tochter war sieben Monate in Elternzeit, ehe er nun die Führung von Verdi in Reutlingen übernommen hat.

Prozesse im Blick

Branka Ivanisevic, wurde 1974 als Gastarbeiterkind im Ruhrgebiet geboren und ist bei ihren Großeltern in Bosnien aufgewachsen. Sie ist seit Februar 2024 bei Verdi in Reutlingen und seit einem Jahr stellvertretende Bezirksgeschäftsführerin. Nach eigenen Angaben war sie 1991 als Flüchtling nach Deutschland zurückgekehrt, brach ein Betriebswirtschaftslehre-Studium in Frankfurt ab und lernte Altenpflegerin. In diesem Beruf arbeitete sie 20 Jahre und war ehrenamtlich gewerkschaftlich in diakonischen Unternehmen aktiv. »Ich fühlte mich während der Coronakrise im Stich gelassen«, erzählt sie. Daher folgte ihre Umorientierung: Sie zog mit ihrem Mann und ihrer Tochter von Frankfurt nach Reutlingen um und durchlief ein 18-monatiges Trainee-Programm bei Verdi. Nun arbeitet sie im Fachbereich C (Gesundheit, Soziale Dienste, Bildung und Wissenschaft).

Weber und Ivanisevic wollen regelmäßig die Prozesse überprüfen, um aus Fehlern zu lernen. Die regulären Betriebsratswahlen und die Landtagswahl im Jahr 2026 seien Anlässe, um neue Mitglieder zu gewinnen. In den Fachbereichen A (Finanzdienste, Kommunikation und Technologie, Kultur, Ver- und Entsorgung) sowie B und C habe Verdi Fils-Neckar-Alb jeweils etwa 25 Prozent der Mitglieder. Die Fachbereiche D (Handel) und E (Postdienste, Speditionen und Logistik) seien mit je 12,5 Prozent schwächer. (GEA)