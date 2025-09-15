Bei Viavi in Eningen laufen die Geschäfte gut

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. »Es läuft gut«, stellt Andreas-Christoph Beyertt im Gespräch mit dem GEA fest. Der 52 Jahre alte Betriebswirt ist seit 2021 Geschäftsführer von Viavi Solutions Deutschland, dem Betrieb in Eningen, der früher Wandel & Goltermann hieß. Angetrieben vom Boom bei der künstlichen Intelligenz (KI) und den dazu benötigten Rechenzentren, seien die Testlösungen für Netzwerke von Viavi derzeit stark nachgefragt, erklärt Beyertt. Folgerichtig berichtet er über das 14. Gewinnjahr am Standort in Folge. Entgegen dem gesamtwirtschaftlichen Trend gebe es bei Viavi in Eningen derzeit neun offene Stellen in Entwicklung, Vertrieb und Informationstechnologie.

Der börsennotierte US-Konzern Viavi Solutions mit weltweit etwa 3.600 Beschäftigten hat nach vorläufigen Zahlen das am 30. Juni zu Ende gegangene Geschäftsjahr 2024/2025 mit einem Umsatz von 1,084 Milliarden Dollar abgeschlossen. Das waren 8,4 Prozent mehr als im Geschäftsjahr zuvor. Der Gewinn belief sich auf 34,8 Millionen Dollar – nach einem Verlust in Höhe von 25,8 Millionen Dollar im Vorjahr.

In Eningen ist der Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr Beyertt zufolge von 159 Millionen Euro auf 152 Millionen Euro gesunken. »Dies liegt am Rückgang bei Handelswaren, vor allem bei 5G-Mobilfunk-Messgeräten von der englischen Produktionsgesellschaft. Den Umsatz mit unseren eigenen Produkten aus Eningen konnten wir sogar etwas steigern«, erläutert der Geschäftsführer. Nach einem Gewinn vor Steuern von 8,6 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2023/2024 rechnet er für 2024/2025 mit einem positiven Ergebnis von etwa 8 Millionen Euro – der Jahresabschluss sei noch in Arbeit.

228 Beschäftigte

Zum 30. Juni beschäftigte Viavi in Eningen laut Beyertt 228 Menschen. Dies waren – bei 15 Abgängen und 18 Zugängen – drei mehr als zwölf Monate zuvor. Inzwischen arbeiten bei der seit 2019 bestehenden, nicht tarifgebundenen Viavi Solutions GmbH mit 118 (Vorjahr: 103) mehr Menschen als bei der an den Metalltarifvertrag gebundenen Viavi Solutions Deutschland GmbH mit 109 (Vorjahr: 121). Beyertt ist Geschäftsführer beider Unternehmen. Er selbst ist indes bei der Besitzfirma Viavi Solutions World Holdings GmbH & Co. KG angestellt.

»Es ist immer noch schwierig, neue Mitarbeiter zu finden. Wir brauchen daher die Zuwanderung von Fachkräften«, sagt der Geschäftsführer. Er verweist darauf, dass das Team in Eningen aus Beschäftigten mit 30 verschiedenen Staatsangehörigkeiten bestehe und lobt: »Die Neuen integrieren sich gut. Da helfen bestimmt auch unsere Betriebssportgruppen und Firmenfeste. Zudem kümmern sich viele unserer langjährigen Mitarbeiter super um sie.«

Frank Messmer, Leiter eines Entwicklerteams in Eningen und seit 1999 am Standort tätig, stellt heraus, dass Viavi Solutions (Deutschland) für technisch Interessierte ein sehr spannender Betrieb sei. »Wir haben mit weltweit bekannten Firmen zu tun, deren Chips wir kaufen und die unsere Messgeräte kaufen. Da bekommen wir oft Vorab-Versionen zu sehen, die erst deutlich später auf den Markt kommen«, berichtet der Ingenieur.

870 Betriebsrentner

Beyertt geht davon aus, dass die gute Nachfrage auch im laufenden Geschäftsjahr anhält. »Der Bedarf für unsere neuen Produkte bei Rechenzentren, Netzwerkausrüstern, Netzwerkbetreibern und Herstellern von KI-Chips ist groß«, sagt er. Es zahle sich aus, dass in Eningen seit vielen Jahren hohe Summen in die Entwicklung investiert worden seien: »Wir sind ein Standort mit Zukunftstechnologien. Das Standing unseres Standorts im Konzern ist gut.« Der Standortchef schildert ein Beispiel: »Im Herbst 2024 haben wir weltweit das allererste Messgerät mit einer Messgeschwindigkeit von 1,6 Terrabit pro Sekunde auf den Markt gebracht. Damit haben wir unsere Führungsposition im Segment Glasfasermesstechnik weiter ausgebaut. Da hat die Konkurrenz große Augen gemacht.«

Viavi als globaler Anbieter für Kommunikationsmesstechnik leistet auch einen Beitrag, dass Telefonie und Mobilfunk, Internet und Kabelfernsehen funktionieren. Die Kunden benötigen die Viavi-Geräte bei der Entwicklung und Fertigung sowie bei der Installation und Wartung von Netzen. Eningen ist im Konzern für Übertragungs-, Glasfaser- und Speichermesstechnik zuständig und hat Verwaltungs-, Vertriebs- und Serviceeinheiten für etliche ausländische Märkte.

Aus der Zeit der einst viel größeren Firma Wandel & Goltermann – mit knapp 2.000 Beschäftigten – leitet sich die im Verhältnis zu den 228 Beschäftigten heute hohe Zahl an 870 (Vorjahr: 859) Betriebsrentnern her. Wie Beyertt mitteilt, hat Viavi Solutions im vergangenen Jahr 4,4 (Vorjahr: 4,6) Millionen Euro an Betriebsrentner ausgezahlt: 3 Millionen Euro für Renten und 1,3 Millionen Euro für Einmalzahlungen. (GEA)