Balinger Waagenhersteller Bizerba baut hunderte Stellen ab

BALINGEN. Der weltweit bekannte Hersteller von Waagen und Wiegesystem, Bizerba mit Sitz in Balingen, will massiv Stellen abbauen. Das Unternehmen begründet den Abbau von geplanten etwa 450 Stellen mit einer Reaktion »auf eine Vielzahl exogener Schocks, die in den letzten Jahren die Weltwirtschaft erschüttert haben«. Die betroffenen Mitarbeiter sollen in den kommenden Tagen und Wochen informiert werden. Betriebsbedingte Kündigungen können laut Mitteilung des Unternehmens aktuell nicht ausgeschlossen werden.

Das Unternehmen bestätigt am Dienstagvormittag das, was seit einiger Zeit gerüchteweise kursiert: einen großangelegten Stellenabbau – nicht nur im Stammwerk in Balingen, sondern konzernweit. Am Morgen sind alle Mitarbeiter über anstehende Veränderungen in Bezug auf einen Stellenabbau im Unternehmen informiert worden.

In der dazugehörigen Pressemitteilung heißt es: In einer Zeit, die von Ereignissen wie der Corona-Krise, dem Ukraine-Krieg, Lieferproblemen und dem Nahostkonflikt geprägt ist, sieht sich Lösungsanbieter Bizerba mit zusätzlichen Herausforderungen konfrontiert. Im Jahr 2022 musste das Unternehmen auch einen schwerwiegenden Cyber-Angriff bewältigen, der den regulären Geschäftsbetrieb monatelang beeinträchtigte.

Anpassungen in Organisationsstruktur und Angebot

Andreas W. Kraut, CEO bei Bizerba, wird zitiert: »Wir leben in einer sich ständig wandelnden Welt und wir müssen uns ebenso schnell verändern und anpassen, um auch Krisenzeiten zu überstehen.« Um den aktuellen Herausforderungen zu begegnen, hat das Unternehmen verschiedene Maßnahmen eingeleitet. Dazu gehört der Pressemitteilung des Unternehmens zufolge beispielsweise die Weiterentwicklung der Organisationsstruktur sowie die Überprüfung des Produktportfolios in den einzelnen Märkten. Dadurch sollen Synergien innerhalb des Unternehmens besser genutzt und die Profitabilität verbessert werden, teilt Bizerba mit.

Mit den eingeleiteten Maßnahmen geht eine Unternehmenstransformation einher, die einen weiteren Schritt erforderlich macht: »Unsere Unternehmensplanung war für die kommenden Jahre auf ein konstantes Wirtschaftswachstum ausgerichtet – so auch die Personalplanung. Leider mussten wir, wie sehr viele andere Unternehmen auch, diese Planungen nach unten korrigieren. Mit großem Bedauern sehen wir uns daher gezwungen, konzernweit etwa 10 Prozent der Stellen abzubauen«, erklärt CEO und Gesellschafter Andreas W. Kraut in der Mitteilung. Das in fünfter Generation geführte Familienunternehmen beschäftigt eigenen Angaben zufolge weltweit rund 4500 Mitarbeiter, es geht demnach um 450 Arbeitsplätze.

Personalplanung muss nach unten korrigiert werden

Und weiter: »Wir setzen dabei hauptsächlich auf Vorruhestandsregelungen und Aufhebungsvereinbarungen, können betriebsbedingte Kündigungen zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht ausschließen.«

Während die genauen Einzelheiten des Stellenabbaus noch ausgearbeitet werden, unterstreicht Kraut nachdrücklich, dass diese Entscheidungen nicht leichtfertig getroffen werden, jedoch angesichts der aktuellen Lage unausweichlich sind, wie aus der Presseinformation hervorgeht. Er betont, dass die strategisch festgelegten Veränderungen das Unternehmen bestmöglich für die zukünftige Wettbewerbssituation positionieren.

Betroffene Mitarbeiter werden demnächst informiert

Bizerba plant, den Betroffenen in den kommenden Tagen und Wochen weitere Informationen und klare Details zu diesem Prozess bereitzustellen, um sicherzustellen, dass diese angemessen informiert und unterstützt werden, heißt es abschließend.

Bizerba hat Produktionsstätten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien, Spanien, Serbien, China sowie in den USA. Daneben unterhält die Unternehmensgruppe eigenen Angaben zufolge ein weltweites Netz von Vertriebs- und Servicestandorten. (ZAK)