Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland hat die Marke von drei Millionen überschritten. Davon sind mehr als 310.400 in Baden-Württemberg betroffen – das ist der höchste Wert im Ländle seit dem Jahr 2007. In Anbetracht dieser Zahlen besteht Anlass zu großer Besorgnis. Denn deutschlandweit stehen den über drei Millionen Arbeitslosen derzeit lediglich knapp 600.000 gemeldete offene Stellen gegenüber. Im Südwesten gibt es 72.000 offene Positionen bei, wie gesagt, über 310.400 Arbeitslosen. Selbst Arbeitgeberverbände und Industrie- und Handelskammern vermeiden inzwischen das Wort »Fachkräftemangel«.

Es liegt eine strukturelle Wachstumsschwäche vor. Zölle des US-Präsidenten und starke Wettbewerber haben deutsche Exportgeschäfte in Bedrängnis gebracht. Die Energiekosten für die Industrie sind viel zu hoch – ebenso die Lohnnebenkosten. Einige Tarifabschlüsse in jüngerer Vergangenheit waren maßlos. Die Rahmenbedingungen stimmen nicht. Es fehlt offensichtlich an Einstellungsanreizen.

In dieser Situation auf unverändert hohe Lohnabschlüsse und auf eine Umverteilung durch eine andere Erbschaftsteuer zu setzen, wird die Arbeitsmarktstatistik nicht verbessern. Es ist aber auch nicht zielführend, alleine den Arbeitnehmern die Kosten der Krise aufbürden zu wollen. Etliche Manager haben Fehler gemacht, Märkte völlig falsch eingeschätzt. Deren Gehälter sollten zunächst runter! Auch Ausschüttungen und Mietzahlungen an Gesellschafter gehören auf den Prüfstand. In Deutschland und in Baden-Württemberg sind nun auch verantwortungsvolle Unternehmer und Arbeitgeber gefragt.

uwe.rogowski@gea.de