Zum 48. Mal Bockbierfest in Hohenstein: Spanferkel und Comedy

HOHENSTEIN-ÖDENWALDSTETTEN. Am Donnerstag, 18. Mai, sowie am Samstag, 20. Mai, steigt in Ödenwaldstetten wieder das große Bockbierfest. Bereits zum 48. Mal richtet der TSV Ödenwaldstetten das traditionelle Fest aus.

Los geht’s an Himmelfahrt: Zum Frühschoppen spielen am Vatertag ab 11 Uhr die Augstbergmusikanten aus Steinhilben. Um 12 Uhr folgt der Fassanstich mit Bürgermeister Simon Baier, 30 Liter Freibier stehen für die Besucher bereit.

Am Nachmittag werden die von der Trachtenkapelle Bernloch unterhalten, danach sorgt die Gruppe »Allgäusound« mit einer bunten Mischung aus volkstümlicher Musik, Schlagern und Rockklassikern für Festzeltstimmung. Auch für das leibliche Wohl ist wieder gesorgt: Neben Spanferkel mit Sauerkraut und selbst gemachtem Holzofenbrot werden Festklassiker wie Rote, Currywurst, Schupfnudeln und Pommes serviert. Nachmittags gibt es im Zelt Kaffee und Kuchen, am Spätnachmittag öffnet die Bar im Festzelt. Auf der Getränkekarte steht natürlich auch der Hohensteiner Maibock.

Schwaben aus Leidenschaft

Nach einer kurzen Verschnaufpause geht das Bockbierfest-Programm dann am Samstag, 20. Mai, weiter. Am Nachmittag startet das Fest um 14 Uhr mit den Fußballspielen der Kreisligen B, zunächst mit der Partie SGM Ödenwaldstetten/Oberstetten gegen den SV Apfelstetten und um 16 Uhr die Begegnung SGM Oberstetten/Ödenwaldstetten gegen den SV Würtingen II. Das Zelt ist bewirtet.

Am Abend ist dann wieder Comedy angesagt. Dieses Jahr gastiert die Saubachkome.de im Festzelt in Ödenwaldstetten. Mit ihrem Programm »Weltberühmt in Oberschwaben« schlägt die Saubachkome.de ein neues Kapitel in ihrem Bestehen auf. Mit brandneuen und bewährten Sketchen in neuem Gewand wagen die vier Komödianten vom Saubach den Neustart. Das Publikum darf wieder unbeschwert auf Geschichten und Lieder aus dem Land der Trottoir-Kehrer, der Häuslesbauer, der Spätzlesesser, kurz: der Schwaben freuen.

Erlös für Vereinsaktivitäten

Die Liebe zur Heimat ist der im Südwesten bekannten Comedy-Gruppe in jedem Stück anzumerken. Was Land und Leute so umtreibt, ist der Nährboden, aus dem die Saubachkome.de sich lustvoll bedient. Erwartet den Besucher dann ausgiebige Schwaben-Tümelei? Sicher nicht, versichern die Komödianten, denn ein echter Schwabe braucht kein »Mia san Mia« für sein Selbstverständnis. Die Saubachkome.de spielt alltägliche Szenen mit viel Leidenschaft und dem Blick fürs Detail. Dazu gehören etwa die Leiden hungriger Männer in der Warteschlange vor dem Essensbüfett. Beginn ist um 20 Uhr und Einlass ab 18 Uhr. Die Gäste können aus einer kleinen Speisekarte wählen.

Während der Festtage sind rund 200 Helfer im Einsatz, das Brot wird im Backhaus in Ödenwaldstetten selbst gebacken, die Vereinsfrauen steuern selbst gebackene Kuchen bei. Das Fest ist die Haupteinnahmequelle des TSV Ödenwaldstetten und dient der Finanzierung der Vereinsaktivitäten und zur Unterhaltung der Sportanlagen.

Karten gibt es im Vorverkauf bei der VR Bank Alb eG, dem Hohensteiner Getränkevertrieb Geckeler und beim TSV Ödenwaldstetten. (eg)

www.tsv-oedenwaldstetten.de

07387 7849006