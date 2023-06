Zainingerin Jill Lange und Lars Maucher trennen sich

Jill Lange aus Römerstein-Zainingen in der RTL-Casting-Show DSDS.

RÖMERSTEIN-ZAININGEN. Vor ein paar Wochen Jahr war noch alles in Ordnung, jetzt gab's öffentliche Tränen. Wie die Bild-Zeitung berichtet, hat sich die 22-jährige Wahl-Zainingerin und Sängerin Jill Lange von ihrem Partner Lars Maucher, der ebenfalls in Zainingen wohnt und in diversen TV-Formaten mitgespielt hat, getrennt. Unter Tränen habe sie dies auf Instagram verkündet, heißt es.

Jill Lange war Anfang des Jahres schlagartig bekannt geworden. Als Kandidatin bei »Deutschland sucht den Superstar« (DSDS) war sie mehrfach Ziel von Kritik von Juror Dieter Bohlen geworden. Ein Angriff gipfelte in der Frage Bohlens: »Hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen?« Das hatte medial für einigen Wirbel gesorgt.

Bei Reality-Show kennengelernt

Jill Lange hatte ihren Freund im Jahr 2022 bei der Reality-Show »Ex on the Beach« kennengelernt. Ab diesem Zeitpunkt galten sie als Paar und machten ihre Beziehung auch mit etlichen Veröffentlichungen unter anderem auf Instagram öffentlich.

Nach ihrem Aus bei DSDS hatte Jill Lange die Aussagen von Dieter Bohlen heftig kritisiert. Sie sei sehr verletzt dadurch gewesen. Gleichzeitig rechnete sie mit dem gesamten Format von DSDS ab. Zusammen mit der bekannten Rapperin Katja Krasavice ist sie in einem Musik-Video zu sehen, in dem sie Dieter Bohlen verhöhnen.

Lange: »Wir werden nicht um unsere Beziehung kämpfen«

Jetzt ist diese Beziehung offenbar Geschichte und Jill schrieb: »Wir werden nicht um unsere Beziehung kämpfen, weil wir das schon etliche Male gemacht haben und es nicht geklappt hat.« Gleichzeitig wurde bekannt, dass das Paar ursprünglich eine gemeinsame Zukunft in Nordrhein-Westfalen geplant hatte.

Laut Bild ist sie offenbar auf Wohnungssuche in NRW und zitiert sie mit den Worten: »Hier bei mir im Dorf werden wir nicht mehr glücklich.« Gemeint ist offenkundig Zainingen, wo die beiden seit 2022 gewohnt hatten. (GEA)