Wie ein 173 Jahre alter Brief aus Gammertingen 105.000 Euro wert wurde

GAMMERTINGEN. 105.000 Euro für einen Brief: So viel wurde 2022 bei einer Auktion für das Philatelistenschmankerl erzielt. Dabei reiste der Brief 1852 nur von Gammertingen nach Strassberg, gekostet haben drei Briefmarken für die Strecke jeweils drei Kreutzer. Aber Briefmarken waren damals noch ein Novum, das macht sie heute wertvoll, wertvoller als drei Kreutzer. Schlaue Mitbürger kamen damals schon darauf, die Marken mehrmals zu verwenden, die drei Kreutzer waren ja was wert. Um das zu verhindern, wurden Marken abgestempelt also entwertet - in Gammertingen 1852 versuchsweise mit acht roten Ringen. Von diesen frühen Ringträgern sind nur sechs verbliebene bekannt, daher das auch finanziell große Interesse.

Metzger nahmen die Post mit

Eine Kopie des Briefumschlags ist jetzt vorm Bürgerbüro im Rathaus zu sehen. Der Briefmarkensammlerverein Trochtelfingen-Gammertingen hat eine Ausstellung zur bewegten Postgeschichte Gammertingens mit einigen spannenden Wendungen zusammengestellt. Anlass ist ein Jubiläum: 1825, also vor 200 Jahren, bekam Gammertingen ein Postamt - mit Postboten.

Der Jahrhundertbrief: Am 7.4.87 wurde der Brief mit Postleitzahl 7487 abgestempelt. Foto: privat Der Jahrhundertbrief: Am 7.4.87 wurde der Brief mit Postleitzahl 7487 abgestempelt. Foto: privat

Die »Metzgerpost« hatte ausgedient. Denn bis dahin hatten - was sich einem nicht unbedingt aufdrängt - die Metzger Briefe verteilt. Sie kamen beim Viehkauf herum auf den Höfen und nahmen die Post für ein Bier oder ein Vesper mit - Naturalien statt Briefmarken, die gab's ja noch nicht. Viel zu tun hatten die Metzger wahrscheinlich nicht. »Schreiben konnten lange nur die Stadtoberen, der Lehrer und der Pfarrer«, glaubt Klaus Heinrich, Ehrenvorsitzender des Briefmarkensammlervereins Trochtelfingen-Gammertingen. Heinrich und der Verein haben die Ausstellung »Jubiläum - 200 Jahre Postamt in Gammertingen« initiiert, sie ist im Gammertinger Rathaus vor der Bürgerinformation zu sehen. Ein Besuch lohnt sich.

Bis 1776 lief der Postverkehr am Lauchertstädtchen komplett vorbei, der lief über die Linien Cannstatt-Schaffhausen und Ulm-Schaffhausen, Gammertingen saß einsam zwischen Stamm und Borke. Die Gammertinger von Speths und der Fürst von Hechingen versuchten zwar, über Thurn und Taxis ein Postwesen aufzubauen. Die Postpioniere lehnten aber ab, mangels Masse. Kapitalistisch privat organisiert hätte sich der Betrieb nicht gelohnt, tut er heute ja auch nicht mehr, wenn man der Post glaubt.

Postkutsche als Transportmittel der Wahl

1776 kam dann die Erlösung. Es wurde immerhin eine Relaisstation für die Postkutschen eingerichtet, zum Pferdewechseln und mit einem Gasthaus für die Passagiere: Western-Atmosphäre im Laucherttal. »Gammertingen war jetzt mit der Welt verbunden«, schwärmt Heinrich, »an einem Tag kam man jetzt mit der Postkutsche bis nach Stuttgart.« Eine Briefannahme war erst mal nicht vorgesehen, aber mit Franz Xaver Göckel war schnell ein »Kaiserlich, Fürstlich Thurn und Taxis'scher Reichsposthalter« gefunden. Eine Briefpost gab es immer noch nicht und Göckel starb bereits kurz darauf. Ende 1787 folgte Joseph Schmid, das Posthalteramt blieb für 121 Jahre im Besitz seiner Familie, das Posthalterpatent hing noch lang im Festsaal des Hotels Post in der Reutlinger Straße.

1901 fuhr die letzte Postkutsche gen Kleinengstingen, dann begann das Bahnzeitalter. Foto: privat 1901 fuhr die letzte Postkutsche gen Kleinengstingen, dann begann das Bahnzeitalter. Foto: privat

Joseph Schmid musste so einige politische Wirren überstehen, Gammertingen gehörte mal zu den von Speths, mal zu Württemberg, schließlich zu Hohenzollern, die Post betrieb immer wieder, aber nicht durchgehend, die opportunistisch-kapitalistische Thurn-und-Taxis-Post. Sie wurde umworben, war aber immer noch nicht am Postdienst auf dem flachen Land mit allen seinen Pflichten interessiert. Doch die Vorfahren von Fürstin Gloria nahmen sich letztendlich doch auch Gammertingens an. Viel zu tun war nicht, je einmal in der Woche fuhr ein Postwagen nach Sigmaringen, einer nach Hechingen. So schrecklich wie das klingt, ist das gar nicht, heute reicht es gefühlt ja auch, wenn man freitags und samstags in den analogen Briefkasten schaut.

20 Milliarden Reichsmark fürs Porto

So langsam ging es aber lauchertaufwärts. 1825 kam das Postamt, 1852 wurden dann schon Briefmarken gestempelt, die letzte Postkutsche verließ am 5. November 1901 das Postamt gen Kleinengstingen, dann übernahm die Bahn. All das und noch viel mehr kann im Alten Oberamt besichtigt werden. Etwa portofreie Feldpostbriefe aus dem Ersten Weltkrieg. Oder die Briefe aus der Inflationszeit, als die Marken im Wert von 20 Milliarden Reichsmark nicht mehr auf die Vorderseite der Briefe passten.

Die Postleitzahlen haben eine eigene Geschichte, Gammertingen hatte bei der Einführung während des Zweiten Weltkriegs die Nummer 14, später dann die vierstellige 7487. Im Alten Oberamt ist der Jahrhundertstempel zu sehen: Den gab es nur an einem Tag, am 7. April 1987 - 7487 prangt auf dem Stempel. (GEA)