Michele »Mike« Gentile war als Soldat sechs Monate in Afghanistan und beschäftigt sich in seinen Dokumentarfilmen mit den Themen Gerechtigkeit und Menschenrechte. Am 11. März läuft im Tonfilm-Theater bei einem Test-Screening seine neueste Doku. FOTO: INCI Michele »Mike« Gentile war als Soldat sechs Monate in Afghanistan und beschäftigt sich in seinen Dokumentarfilmen mit den Themen Gerechtigkeit und Menschenrechte. Am 11. März läuft im Tonfilm-Theater bei einem Test-Screening seine neueste Doku. FOTO: INCI

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.