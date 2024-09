Was bei den Pferdefesten im Gestüt Marbach alles geplant ist

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMADINGEN-MARBACH. Die traditionellen Hengstparaden finden wieder am Sonntag, 29. September, am Donnerstag, 3., und am Sonntag, 6. Oktober, in der großen Arena des Haupt- und Landgestüts Marbach statt. Was früher – wie der Name sagt – eine Präsentation der Hengste für Züchter war, ist heute ein spannendes und informatives Pferdefest für die ganze Familie: Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein rund vierstündiges Schauprogramm unter freiem Himmel vor der historischen Kulisse von Deutschlands ältestem staatlichen Gestüt. Gastland ist in diesem Jahr Slowenien.

»Jedes Jahr sind die Hengstparaden der Höhepunkt in unserem Kalender«, sagt Gestütsleiterin Dr. Astrid von Velsen-Zerweck. »Das gesamte Team des Gestüts fiebert auf diese Tage hin und bereitet das Schauprogramm mit viel Engagement und Professionalität vor. Wir zeigen bei diesem Fest der Pferde nicht nur, welches Wissen und welche Fähigkeiten rund ums Pferd wir hier täglich im Gestüt leben, sondern geben hoffentlich auch unsere Begeisterung für diese wunderbaren Tiere, unseren Respekt vor ihnen und die Wertschätzung, die sie verdient haben, an unsere Gäste weiter.«

250 Aktive auf 140 Pferden

Die Marbacher Hengstparaden geben dem Publikum die Gelegenheit, das Kulturgut Pferd live und hautnah zu erleben und Wissenswertes über Zucht, Ausbildung, Haltung wie auch Freizeit, Sport und Arbeit mit dem vierbeinigen Partner zu erfahren. Rund 250 Aktive und rund 140 Pferde zeigen aufwendig inszenierte Schaubilder, führen verschiedene Facetten des Pferdesports vor – vom Springen über das Fahren bis zur Dressur –, präsentieren verschiedene Pferderassen in ihrer typischen Nutzung und geben spannende Einblicke in Pferdeausbildung und Pferdezucht.

Eine schöne Tradition der Marbacher Hengstparaden ist es, Gastländer einzuladen. In diesem Jahr ist Slowenien, vertreten durch das geschichtsträchtige Gestüt Lipica, zu Gast und bereichert die Veranstaltung mit verschiedenen Darbietungen. Mit dabei sind typische Pferderassen des Landes: das slowenische Kaltblut und die »weißen Perlen«, die Lipizzaner, die auch aus der Spanischen Hofreitschule bekannt sind. Die edlen Schimmelhengste mit den Bereitern des Gestüts Lipica werden bei den Hengstparaden mit Dressurdarbietungen der Hohen Schule beeindrucken, darunter die besonders anspruchsvollen »Schulen über der Erde«, also die Schulsprünge wie Courbette oder Kapriole.

TICKETS Eintrittskarten sind beim Easy Ticket Service telefonisch oder online erhältlich sowie an allen EasyTicket-Vorverkaufsstellen. 0711 2555555 www.easyticket.de GEA-Abonnenten profitieren zudem von einem Leser-Vorteil: Sie erhalten die Eintrittskarten mit 20 Prozent Rabatt in den GEA-Geschäftsstellen Reutlingen, Metzingen und Pfullingen oder als Print-at-Home-Version online unter dem Link: www.easyticket.de/ gea-hengstparade2024 mit dem Codewort »GEA2024«. (GEA)

Auch in einem besonderen Programmhighlight wirken die Lipizzanerhengste aus Slowenien mit: In der großen Dressur-Quadrille, einer festen Größe im Programmablauf jeder Hengstparade, zeigen dieses Jahr dank des Zusammenwirkens der Traditionsgestüte Marbach und Lipica insgesamt 20 Pferde ihr Können – so viele wie schon seit Jahren nicht mehr. 15 von ihnen sind im Haupt- und Landgestüt Marbach zu Hause, fünf kommen aus Lipica. Mit den weit ausgebildeten Pferden und den und Reitern in Galauniform setzt dieses Formationsreiten zu Musik einen abschließenden Höhepunkt.

Vorab jeweils ein Platzkonzert

Durch das Programm führt Jan Tönjes, Chefredakteur des Pferdemagazins St. Georg, der bereits seit 2007 die Marbacher Hengstparaden mit Fachkenntnis und Charme moderiert – und immer für eine Überraschung gut ist: So schwang er sich im vergangenen Jahr für ein Polospiel selbst in den Sattel und moderierte vom Pferd aus.

Die Veranstaltungen beginnen jeweils um 12 Uhr und finden bei jedem Wetter statt. Das Gestüt öffnet seine Tore bereits ab 9.30 Uhr und lädt vorab zu einem Spaziergang über das Gestütsgelände ein. Von 11.15 bis 12 Uhr gibt es in der großen Hengstparadearena ein Platzkonzert heimischer Musikvereine. Am 29. September und 3. Oktober spielt der Musikverein Dapfen unter der Leitung von Yvonne Nägele; am 6. Oktober ist der Musikverein Upfingen unter der Leitung von Hans-Dieter Nau zu hören. Bei jeder Veranstaltung paradiert der berittene Fanfarenzug »Gelbe Husaren Altshausen« mit Rittmeister Albert Steinhauser an der Spitze auf. Eine große Verkaufsausstellung oberhalb der Hengstparadearena und kulinarische Köstlichkeiten runden das Angebot ab. Im Marbacher Gestütsshop können anschließend Souvenirs mit nach Hause genommen werden. (eg)