Warnung vor schweren Gewittern in Reutlingen und auf der Alb

STUTTGART. Auch am Sonntag und zu Wochenbeginn müssen sich die Menschen in Baden-Württemberg auf Unwetter einstellen. Vor allem am Sonntagnachmittag und -abend seien vereinzelt sogar unwetterartige Entwicklungen mit Hagelkorngrößen um zwei Zentimeter und extrem heftigem Starkregen bis zu 50 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Dann könne es auch Sturmböen um 85 Stundenkilometer geben.

Seit 14:15 Uhr bestand eine amtliche Unwetterwarnung für Teile der Schwäbischen Alb. Betroffene Städte und Gemeinden sollen laut Warnapp Nina etwa Münsingen, Zwiefalten, Trochtelfingen, Gomadingen, Pfronstetten und Hayingen sein. Dort wird heftiger Starkregen mit Niederschlagsmengen bis zu 40 Liter pro Quadratmeter erwartet, heißt es in der Warnung. Zudem kann es schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 90 Stundenkilometern geben sowie Hagel mit Korngrößen um drei Zentimeter. Laut Polizei und Integrierter Leitstelle der Feuerwehr kam es bisher zu keinen unwetterbedingten Einsätzen.

Warnung vor »markantem Wetter« in Reutlingen

Seit 16.30 Uhr ist die Unwetterwarnung zwar aufgehoben, dennoch wird noch bis 18 Uhr wie auch in Reutlingen und weiten Teilen des Landkreises vor »markantem Wetter« mit starken Gewittern gewarnt. Das heißt, es können Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometern pro Stunde auftreten. Außerdem kann es Starkregen mit Niederschlagsmengen mit bis zu 25 Liter pro Quadratmeter sowie kleinkörnigen Hagel geben.

In der Nacht ließen die Gewitter nur zeitweilig und vorübergehend nach, hieß es vom DWD. Am Montag könnten sie ähnliche Intensität erreichen. (dpa/GEA)

