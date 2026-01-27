Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Warnstreik in Zwiefalten: Zeichen gesetzt für mehr Lohn

Die Gewerkschaft Verdi im Bezirk Fils-Neckar-Alb rief am Zentrum für Psychiatrie (ZfP) Zwiefalten zur Aktion auf.

Rund 40 Mitarbeiter haben sich am Warnstreik am Zentrum für Psychiatrie (ZfP) in Zwie-falten beteiligt. FOTO: PRIVAT
ZWIEFALTEN. Die Gewerkschaft Verdi hat am Montag im Rahmen der Tarifrunde im öffentlichen Dienst der Länder zu einem Warnstreik am Zentrum für Psychiatrie (ZfP) Zwiefalten aufgerufen. Der Arbeitskampf fand im Zusammenhang mit bundesweiten Aktionen im Gesundheitswesen statt.

Am ZfP Zwiefalten beteiligten sich etwa 40 Kolleginnen und Kollegen, die damit ein deutliches Zeichen für ihre Forderungen setzten. Die Beteiligung war gut und führte zu spürbaren Einschränkungen im Tagesablauf. Über bestehende Notdienstvereinbarungen wurde die sichere Versorgung der Patientinnen und Patienten jederzeit gewährleistet.

Vor Ort fand eine kurze Kundgebung statt. Paul Stellwag, Gewerkschaftssekretär bei Verdi, betonte auf der Veranstaltung: »Die Beschäftigten im Zentrum spüren die Folgen der Krisenjahre täglich bei ihrer Arbeit. Seit Corona sehen sie eine deutliche Zunahme psychischer Erkrankungen, immer mehr Patientinnen und Patienten mit erhöhtem Betreuungsbedarf und zunehmend auch Jugendliche und Kinder. Die Arbeit ist physisch wie emotional extrem belastend. Gleichzeitig liegen die Reallöhne weiterhin unter dem Niveau von 2019.« (eg)

 

Zwiefalten