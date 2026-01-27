Warnstreik in Zwiefalten: Auftakt für weitere Arbeitsniederlegungen im Land

Rund 40 Mitarbeiter haben sich am Warnstreik am Zentrum für Psychiatrie (ZfP) in Zwie-falten beteiligt.

ZWIEFALTEN. Die Gewerkschaft Verdi hat am Montag im Rahmen der Tarifrunde im öffentlichen Dienst der Länder zu einem Warnstreik am Zentrum für Psychiatrie (ZfP) Zwiefalten aufgerufen. Der Arbeitskampf fand im Zusammenhang mit bundesweiten Aktionen im Gesundheitswesen statt.

Am ZfP Zwiefalten beteiligten sich etwa 40 Kolleginnen und Kollegen, die damit ein deutliches Zeichen für ihre Forderungen setzten. Die Beteiligung war gut und führte zu spürbaren Einschränkungen im Tagesablauf. Über bestehende Notdienstvereinbarungen wurde die sichere Versorgung der Patientinnen und Patienten jederzeit gewährleistet.

Vor Ort fand eine kurze Kundgebung statt. Paul Stellwag, Gewerkschaftssekretär bei Verdi, betonte auf der Veranstaltung: »Die Beschäftigten im Zentrum spüren die Folgen der Krisenjahre täglich bei ihrer Arbeit. Seit Corona sehen sie eine deutliche Zunahme psychischer Erkrankungen, immer mehr Patientinnen und Patienten mit erhöhtem Betreuungsbedarf und zunehmend auch Jugendliche und Kinder. Die Arbeit ist physisch wie emotional extrem belastend. Gleichzeitig liegen die Reallöhne weiterhin unter dem Niveau von 2019.« (eg)