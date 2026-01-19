Vieles geschafft trotz knapper Kasse

Bitte aktivieren Sie Javascript

ZWIEFALTEN. Der Neujahrsempfang der Gemeinde Zwiefalten im Feuerwehrgerätehaus stand traditionell im Zeichen des Ehrenamtes und bot Gelegenheit, auf das vergangene Jahr zurückzublicken sowie einen Ausblick auf kommende Aufgaben zu geben. Bürgermeisterin Alexandra Hepp begrüßte Gäste aus Gemeinderat, Kreistag, Vereinen, Kirchen sowie viele ehrenamtlich Engagierte. Ein besonderer Dank galt der Freiwilligen Feuerwehr Zwiefalten, die den Empfang vorbereitete und für die Bewirtung sorgte. Den Auftakt gestalteten die Sternsinger, die zuvor von Pfarrer Sigmund Schänzle ausgesendet worden waren. Die musikalische Umrahmung übernahm die Musikkapelle Zwiefalten unter Leitung von Alexander Ott. Die Gemeinde zählte am 31. Dezember 2025 insgesamt 2.354 Einwohner.

Rückblick auf 2025

Bürgermeisterin Hepp blickte auf ein herausforderndes Jahr zurück. Die Haushaltsaufstellung erforderte angesichts knapper finanzieller Spielräume schwierige Entscheidungen, dennoch konnten wichtige Projekte umgesetzt werden. Für die Sanierung der Ortsdurchfahrt Sonderbuch wurden im ersten Bauabschnitt 1,85 Millionen Euro ausgegeben. In ihren Friedhof hat die Gemeinde 762.000 Euro investiert, neue Bestattungsformen wie Baum- und Urnengräber sowie Kinder- und Sternenkindergräber, neu angelegte Wege und die Sanierung der Friedhofsmauer standen an. Ein weiterer Bauabschnitt ist geplant.

Der neue Waldkindergarten wurde eingeweiht, der sich von sechs auf inzwischen dreizehn Kinder erweitert hat. Weitere Projekte waren der Breitbandausbau, die Änderung der Bebauungspläne für zentrumsnahes Wohnen sowie die Anschaffung eines neuen Radladers für den Bauhof, der vollständig über Fördermittel finanziert werden konnte. Bei der Sanierung der Münsterschule steht die Erneuerung des ersten Obergeschosses mit einem Invest von 2,85 Millionen Euro an, während der Bauphase wird die ehemalige Krankenpflegeschule als Übergangsgebäude genutzt. Der zweite Bauabschnitt der Ortsdurchfahrt Sonderbuch wird mit 2,03 Millionen Euro und einer 60-prozentigen Förderung für die Kanalsanierung bis spätestens 30. Juni umgesetzt. Ziel beim Breitbandausbau ist, jedes Haus direkt an das Glasfasernetz anzuschließen.

Im Anschluss stand das Ehrenamt rund um das Höhenfreibad im Mittelpunkt. Hepp betonte, dass der Erhalt des Freibads ohne den außergewöhnlichen Einsatz der Schwimmbadfreunde nicht möglich wäre. Im Jahr 2025 leisteten die Vereinsmitglieder über 250 Stunden ehrenamtliche Arbeit. Der Verein unterstützt das Freibad finanziell. Neben Mitgliedsbeiträgen sorgen Veranstaltungen wie Kinosommer und Weihnachtsmarkt für zusätzliche Einnahmen. Besonders hervorzuheben ist die Spende in Höhe von 10.000 Euro, die einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt des Freibads leistet. Vor dem Hintergrund eines jährlichen Defizits von rund 100.000 Euro sichert dieses Engagement das Freibad als Treffpunkt für Jung und Alt.

Besonders vorgestellt wurde das Projekt der Freiflächen-Photovoltaikanlage am Höhenfreibad durch die zweite Vorsitzende der Schwimmbadfreunde, Sandra Greis. Die Anlage versorgt künftig sowohl das Freibad als auch den Hochbehälter Galgenberg mit Strom und senkt nachhaltig die Betriebskosten. Ermöglicht wurde das Projekt mit einem Invest von über 70.000 Euro durch eine eigens gegründete GbR, Spenden, Eigenmittel des Fördervereins sowie einen Zuschuss der Gemeinde.

Engagierte Schwimmbadfreunde

Für ihren Einsatz wurden fünf Mitglieder der Schwimmbadfreunde geehrt. Die Laudatio hielt die erste stellvertretende Bürgermeisterin Maria Knab-Hänle. Maria Lehmann leitet den Verein seit 2016. Petra Sauter ist seit 2013 Kassiererin. Rose Rother hat Aquafitness und Yoga im Freibad etabliert. Sie bietet die Yoga-Stunden ohne Vergütung an. Eberhard Schäfer gehört seit Jahrzehnten zum Freibad, findet Lösungen, wenn etwas nicht funktioniert, sorgt für das Materiallager und die Ausleihe von Gerätschaften, die zusätzliche Erlöse einbringen. Als Geschäftsführer der Solar-GbR begleitete er das Projekt mit seinen Fachkenntnissen als Elektromeister. Robert Vollmayer war bis 2016 Vorsitzender, ist aber weiterhin aktiv. Als Geschäftsführer der Solar-GbR setzte er das Photovoltaik-Projekt entscheidend um. Der Neujahrsempfang endete bei einem Umtrunk und Imbiss in geselliger Runde. (pm)