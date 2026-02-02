Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Aktuell Geburt

Trigema: Bonita Grupp ist erstmals Mutter geworden

Nach Informationen des GEA ist die Co-Chefin des bekannten Textilunternehmens Trigema aus Burladingen, Bonita Grupp, vor Kurzem erstmals Mutter geworden. Es ist das erste Enkelkind für Firmen-Patriarch Grupp.

Die Trigema-Co-Chefin, Bonita Grupp, soll erstmals Mutter geworden sein. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/DPA
Die Trigema-Co-Chefin, Bonita Grupp, soll erstmals Mutter geworden sein. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/DPA
Die Trigema-Co-Chefin, Bonita Grupp, soll erstmals Mutter geworden sein. (Archivbild)
Foto: Bernd Weißbrod/DPA

BURLADINGEN. Bonita Grupp, Firmenleiterin des Textilriesens Trigema mit Stammsitz in Burladingen im Zollernalbkreis, ist nach Recherchen des GEA wohl erstmals Mutter geworden. Das Unternehmen hat das mittlerweile mehreren Medien bestätigt.

Familie Grupp - Trigema
Viel mehr ist noch nicht an die Öffentlichkeit gelangt. Nur, dass es Mutter und Baby nach der Geburt gut gehen soll. Doch weder ist bekannt, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, dass das Licht der Welt erblickt hat, noch wer der Vater ist. 

Aufgefallen war in diesem Zusammenhang eine Stellenanzeige auf der Firmen-Internetseite. Hier wird nach einem Betreuer oder einer Betreuerin für ein Kleinkind, »Zur Verstärkung unseres Teams im Privathaushalt« gesucht. (GEA)