PFULLINGEN. Der Ursulabergtunnel in Pfullingen ist derzeit nicht befahrbar. Gegen 12 Uhr ist ein Brandalarm bei der Polizei eingegangen, das bestätigt die Polizei in Reutlingen. In dem Tunnel hatte es einen Brandalarm gegeben. Allerdings ohne Feuer. Offenbar liegt innerhalb des Tunnels ein technischer Defekt vor. Weitere Informationen gibt es in Kürze auf gea.de. (sapo)