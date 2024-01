Straße nach Buttenhausen gesperrt: Scheune in Münsingen brennt

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. In der Nähe der Albklinik hat am Dienstagmorgen eine Scheune gebrannt. Aktuell sind Nachlöscharbeiten im Gang. Die vorbeiführende Straße zwischen Münsingen und Buttenhausen ist in beide Richtungen gesperrt.

Gegen 9.15 Ihr hatte ein Verkehrsteilnehmer den Brand bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, die wenige Minuten danach am Einsatzort war. »Dank des schnellen Eingreifens konnte Schlimmeres verhindert werden«, sagte Einsatzleiter vom Dienst Marcel Dornbusch. Dem Vernehmen nach gab es keine Verletzten. (lejo)