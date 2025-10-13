Stolpersteinverlegung in Buttenhausen

Bitte aktivieren Sie Javascript

BUTTENHAUSEN. Viele Informationen liegen der Stadt Münsingen über Sophie Block, geboren am 17. Juli 1862, und Karoline Philipp, geboren am 15. September 1860, nicht vor. Klar ist aber: Gemeinsam zogen die beiden Schwestern im Jahr 1938 von Schopfloch in die Mühlsteige nach Buttenhausen und wohnten dort gemeinsam bis zu ihrer Deportation im August 1942 nach Theresienstadt. Jetzt erinnern zwei Stolpersteine am Fuße des Hauses gegenüber dem Synagogenplatz an die zwei Frauen, die beide in Konzentrationslagern zu Tode kamen.

Tod in Theresienstadt und Treblinka

Während Sophie Block von Theresienstadt aus weiter ins Vernichtungslager Treblinka deportiert und dort vermutlich ermordet wurde, starb Karoline Philipp bereits neun Tage nach ihrer Ankunft im Ghetto von Theresienstadt. Angegebene Todesursache: »Darmkatarrh« und »Herzlähmung«. Tatsächlich waren die brutalen Lebensbedingungen in dem von den Nationalsozialisten propagierten »Vorzugslager« für die Mehrheit der alten und gebrechlichen Juden tödlich, so auch für Karoline Philipp. Als sie mit ihrer Schwester nach Theresienstadt kam, war das Lager extrem überbelegt. Die alten Menschen mussten, nach Geschlechtern getrennt, auf den Dachböden zweier Kasernen auf dem nackten Fußboden schlafen. Männer in der Hannoveraner Kaserne, Frauen und Ehepaare in der Dresdner Kaserne. Die Toiletten befanden sich in den unteren Stockwerken und waren für viele nicht erreichbar, sodass es unmöglich war, die Dachböden sauber zu halten. »Fast alle alten Leute erkrankten schnell, viele starben in den ersten Wochen. Karoline Philipp schon nach neun Tagen«, erklärte Kulturamtsleiter Yannik Krebs. Häufige Todesursachen waren Typhus und Ruhr, die von Läusen, Flöhen und Ratten übertragen wurden, aber auch Herzschwächen und Erkältungskrankheiten.

Mit den zwei neuen Stolpersteinen wurden bisher insgesamt 33 in Buttenhausen verlegt. Foto: Maria Bloching Mit den zwei neuen Stolpersteinen wurden bisher insgesamt 33 in Buttenhausen verlegt. Foto: Maria Bloching

Durch die beiden Stolpersteine in der Mühlsteige soll nun der Schwestern gedacht werden. Für Ortsvorsteherin Bettina Last »eine Möglichkeit, der Geschichte ein Gesicht zu geben« und an jene Menschen zu erinnern, die hier gelebt haben. Es sei wichtig, Erinnerung wachzuhalten, sich mit der Geschichte zu beschäftigen und aus ihr zu lernen. »Wir müssen Mut haben und alles tun, damit sich Geschichte nicht wiederholt«. Die insgesamt 33 Stolpersteine in Buttenhausen, ein weiterer Stein in Münsingen und ein Stein in Trailfingen wollen dieses »Nie wieder« ins Bewusstsein rufen. »Es geht nicht um Schuld, sondern darum, sich der Verantwortung zu stellen und zu hinterfragen, wie heute mit Menschen anderen Glaubens, anderer sozialer Herkunft und Hautfarbe, aktuell aber mit Menschen jüdischen Glaubens umgegangen wird«, sagte Bürgermeister Mike Münzing. »Wenn mir heute zurückgekehrte Nachkommen von aus Buttenhausen deportierten Juden erklären, sie können nicht mehr in Deutschland bleiben, dann macht mich das unendlich traurig, weil ich wie so viele geglaubt habe, wir hätten diese Phase überstanden«. Die Stolpersteine in Buttenhausen seien Erinnerung an die Verstorbenen und gleichzeitig Mahnmale und Zeichen gegen das Vergessen. Jeden einzelnen Stolperstein hat Gunter Demnig als Initiator mit seinem Team hergestellt und verlegt, so auch diese zwei neuen Messingquadrate für Sophie Block und Karoline Philipp.

116.000 Steine verlegt

Seit dem Start des Projekts vor über 30 Jahren wurden bislang rund 116.000 Stolpersteine in über 1860 Kommunen in 31 europäischen Ländern verlegt, die meisten davon in Deutschland. Das sogenannte »KunstDenkmal« ist somit das größte dezentrale Mahnmal der Welt. Buchstabe für Buchstabe wird in das Messingblech eingeschlagen, dieses dann umgekantet und in Beton gegossen. Gunter Demnig reist immer noch zu den meisten Erstverlegungen, legt jährlich rund 50.000 Kilometer zurück. Auch diesmal war er wieder trotz schwerer Erkrankung mit seinem roten Transporter nach Buttenhausen gekommen. »Ich habe ihm signalisiert, dass wir selber weitermachen, falls er es nicht mehr kann. Solange, bis wir allen Opfern aus Buttenhausen mit Stolpersteinen gedenken können«, versicherte Münzing.

Die kleine Gedenkfeier zur Stolpersteinverlegung wurde musikalisch von Nina Speidel umrahmt. Reinhard Weitbrecht sprach in Vertretung von Pfarrerin Regina Götz ein Gebet für all jene Menschen, die einst in Buttenhausen lebten und auf unmenschliche Weise abtransportiert und ermordet wurden. Mit diesen Stolpersteinen wolle man ein Zeichen setzen: für Mitmenschlichkeit, Achtsamkeit, Gerechtigkeit und Frieden.