Spring- und Dressurpferde werden am Haupt- und Landgestüt Marbach präsentiert

GOMADINGEN-MARBACH. Die Pferde für die Deutsche Sportpferde-(DSP)-Reitpferdeauktion werden am Samstag, 19. Oktober, in der Marbacher Reithalle präsentiert. Die Auktionskollektion für das Marbacher Wochenende ist bereit, in die prominenten Fußstapfen großer Namen zu treten. 50 Spring- und Dressurpferde haben seit Mittwoch ihre Boxen in Marbach bezogen. Am 19. Oktober werden sie sich erstmals öffentlich in der Marbacher Reithalle präsentieren.

Sprunggewaltige Überflieger, bildhübsche Dressurpferde mit scheinbar end-losem Bewegungspotenzial, charmante Ponys oder auch routinierte Schleifengaranten für Viereck und Parcours – zum Losreiten oder auch einfach nur zum Spaß haben zu Hause – die Marbacher Kollektion lässt keine Wünsche offen. Davon können sich Interessierte am Samstag selbst überzeugen. Ab 14 Uhr geht es los mit den Springpferden, ab circa 16 Uhr werden die Dressuraspiranten in der Bahn erwartet. Erfolgsgeschichten mit DSP-Stempel sind keine Seltenheit. Oftmals sind sie »Made in Marbach«, wie die ehemaligen Auktionspferde des Marbacher Wochenendes beweisen. Zum Beispiel im Jahr 2013 der damals dreijährige Ben aus der Zucht von Norbert Humpf. Von der ersten Reitpferdeprüfung bis in die schwere Klasse arbeitete sich Ben Stück für Stück empor.

Nicht weniger als zehn S-Siege konnte Qualar aus der Zucht der Familie Götz feiern. Die Dressurreiterin Andrea Dulgos entdeckte ihn 2019 auf der Auktion in Marbach. Den sprunggewaltigen Schimmel Come Again, Überflieger der Auktion 2021, sicherte sich das Hofgut Albführen. Comme Cavelle, der im vergangenen Jahr in prominente Hände wechselte, triumphierte vor wenigen Wochen unter Richard Vogel mit der Traumnote 9,0.

Die Kollektion der DSP-Auktion bringt auch immer wieder erfolgreiche Reitponys hervor. Das beweist unter anderem Dublin, der 2021 im Rahmen der regionalen Ponykörung gekört wurde und über die Auktion in den Besitz von Dressurausbilderin Vera Breidenbach wechselte. Unter seiner Ausbilderin siegte er in dieser Saison im DSP-Championat der fünfjährigen Dressurponys. Weitere Erfolgsgeschichten »Made in Marbach« sowie das aktuelle Lot sind online im Auktionskatalog zu finden. (eg)

