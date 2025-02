Beim 24. Marsch- und Showtanzwettbewerb des Trochtelfinger Narrenvereins »Schrei-Au« traten zehn Garden gegeneinander an. Sie bewiesen dabei Talent und Können in Tanz, Sport und Show.

Eine Einheit bilden hat oberste Priorität beim Gardetanz. Foto: Gabriele Bimek Eine Einheit bilden hat oberste Priorität beim Gardetanz. Foto: Gabriele Bimek

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.