Spatenstich: Grundschule in Auingen bekommt Mensa

MÜNSINGEN-AUINGEN. Im Mai hat der Münsinger Gemeinderat seinen Segen zum Bau einer Mensa an der Grundschule im Hardt im Teilort Auingen gegeben. Die Arbeiten haben bereits begonnen, nun erfolgte der symbolische Spatenstich zum Ergötzen der angetretenen Schüler.

An die richtete sich die Ansprache von Bürgermeister Mike Münzing. »Was wird gebaut?«, fragte er. »Eine Mensa«, schallte es zurück. Die Grundschüler haben den Beginn der Bauarbeiten ja schon mitbekommen: Alte Gebäude wurden abgerissen, der Baugrund vorbereitet, ein Kran und ein Bagger drehen ihre Runden.

Die Grundschule hat bereits eine Mensa in einem Klassenzimmer im Osthaus, die ist aber recht klein und das Zimmer wird spätestens ab dem nächsten Schuljahr wieder für den Unterricht gebraucht. Also braucht es mehr Platz, erklärte Münzing, und den soll die neue Mensa bringen. 120 bis 140 Kinder können hier künftig ihre Mittagspause verbringen, in einer Atmosphäre, die sich klar von der in den Klassenzimmern beziehungsweise der Klassenzimmer-Mensa unterscheidet.

»Was braucht’s für den Bau?«, fragte der Bürgermeister. »Beton, Bagger und viele Menschen«, lautete die Antwort. Der Bagger war da, die wichtigen Menschen auch. Die Architekten Frank Hintzenstern und Julia Leibiger haben die Mensa in Holzständerbauweise entworfen und begleiten den Bau. Daniel Brändle vom Bauunternehmen Ludwig Brändle – in Auingen ein Nachbar – wird die Pläne mit seiner Mannschaft umsetzen.

Die Grundschule hat ihre Ideen eingebracht und Hausmeister Stefan Wahl sowie das Rektorengespann Tanja Bosch und Sandra Haug an die Schaufeln geschickt, um den Bürgermeister und seinen Stadtbaumeister Alfred Schnürch zu unterstützen. Für den Gemeinderat setzten Bärbel Stotz und Thomas Weibler den Helm auf. Jetzt sind die Schüler gefordert. Bis zur Eröffnung am Ende des Schuljahrs sollen sie das Projekt begleiten: »Da will ich Ergebnisse sehen«, forderte Bürgermeister Münzing. Für die Mensa steht ein Budget von 1,7 Millionen Euro zur Verfügung, in den kommenden Jahren werden rund fünf Millionen in die Grundschule investiert, so Münzing: Für die Schüler, auch wenn die jetzt Anwesenden dann bereits weitergezogen sein werden. (wu)