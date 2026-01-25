Sonnenbühl verabschiedet Bürgermeister Uwe Morgenstern aus seinem Amt

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONNENBÜHL. »Au revoir Uwe«. Uwe Morgensterns Kollegen Klemens Betz, Bürgermeister von Gomadingen, und der Engstinger Amtsinhaber Mario Storz haben – erwartungsgemäß spitzbübisch und humoresk – gedichtet, und die anderen Bürgermeister und Ex-Bürgermeister aus dem Landkreis sowie Landrat Ulrich Fiedler und Ordnungsdezernent Philipp Hirrle machten gemeinsame Sache. Als Überraschung, die nicht im offiziellen Programm aufgeführt war, traten sie auf die Bühne und sangen »Uwe« ein Abschiedslied. »Ja alle Leute haben gern, unsern Schultes Uwe Morgenstern.« Und als das Publikum nach zwei Strophen den Refrain drauf hatte, stimmten die 400 geladenen Gäste und noch einige mehr ein, um »ihren« Schultes Uwe Morgenstern nach 16 Jahren aus dem Amt zu verabschieden.

Ein Abschied der tausend Worte. Mit rührenden Momenten, mit Musik, sportlichen Höchstleistungen, Rückblicken und guten Wünschen, vielen Dankesbekundungen und Geschenken. Und am Ende ein Bürgermeister, der mit einer neunseitigen Abschiedsrede seinen Hut nimmt. Eine wohl überlegte Entscheidung, mit der er seinen Frieden gemacht hat. Kämpfte er mit den Tränen, als er dem Gemeinderat in der Sitzung am 5. Dezember 2024 in einer persönlichen Erklärung mitteilte, dass er nicht mehr für eine dritte Amtszeit kandidieren werde, schien er nun bei seiner Verabschiedungsfeier gefasst und gelöst. Und so war sein letzter Akt auf der Bühne nicht der eines Redners, sondern er spielte den Schlussakkord selbst auf dem Akkordeon mit seiner Band Lads go Buskin’, die er 1993 gründete. Zum 25-Jährigen der »Jungs« (englisch Lads) 2019 sagte er: »Ich würde gerne viel öfter mitspielen, aber momentan lässt sich das einfach nicht anders machen.« Dafür könnte der 60-Jährige nun also wieder mehr Zeit haben, wenn er keinen 365/24/7-Job mehr ausübt.

Abschiedsfoto mit Gemeinderat: Das Gremium posiert mit Bürgermeister Uwe Morgenstern auf einer Bank, die der Bauhof aus Sonnenbühler Holz gezimmert hat. Foto: Cordula Fischer Abschiedsfoto mit Gemeinderat: Das Gremium posiert mit Bürgermeister Uwe Morgenstern auf einer Bank, die der Bauhof aus Sonnenbühler Holz gezimmert hat. Foto: Cordula Fischer

Vier Stunden Programm wurden am 19. Juli 2013 zur Einweihung der Sporthalle Sonnenbühl geboten, die es ohne Uwe Morgenstern so nicht gäbe, meinte sein Stellvertreter Manuel Hailfinger. Zwar war die Entscheidung für deren Bau noch unter Morgensterns Vorgänger Gerrit Elser getroffen worden, aber gleich zu Beginn seiner Amtszeit mit Start am 25. Januar 2010 habe der neue Schultes Impulse gesetzt: Der 4,7 Millionen Euro teure Neubau wurde als reine Sporthalle errichtet, dafür aber wurde die benachbarte Brühlhalle erhalten und zur Kultur- und Festhalle umgebaut. Am Freitag aber wurde die Drei-Felder-Sport- zur Festhalle, in der ein immerhin Dreieinhalb-Stunden-Programm plus anschließendem Stehempfang über die Bühne ging.

Klar, denn in 16 Jahren hat sich so einiges getan, und Manuel Hailfinger wurde der Aufzählungen von Investitionen, Herausforderungen und Projekten nicht müde, die Uwe Morgenstern mit dem Gemeinderat gemeistert und umgesetzt hat. Alles im Dienste der Bürger, alles zum Wohl der Gemeinde Sonnenbühl, die gut dasteht, »Steueroase geblieben« sei und die »viele Millionen vor sich herschiebt«.

Uwe Morgensterns Amtskollegen haben sich ein besonderes gesangliches Abschiedsgeschenk überlegt. Foto: Cordula Fischer Uwe Morgensterns Amtskollegen haben sich ein besonderes gesangliches Abschiedsgeschenk überlegt. Foto: Cordula Fischer

Eine Steilvorlage für Landrat Dr. Ulrich Fiedler. Sonnenbühl habe mehr Rücklagen als vor 16 Jahren, »schön, dass ihr nicht wisst, wie ihr noch eure Millionen vor euch herschieben sollt«, was da wohl kommt? Schließlich war es zum ersten Mal zum Ende eines Jahres im Dezember 2025 nicht gelungen, den Landkreishaushalt zu verabschieden.

Aber die Zahlen beiseite und zurück zu Uwe Morgenstern, was ihn ausmacht, wie seine Kollegen ihn sehen: Fiedler lobte Morgensterns »uneingeschränkte Kollegialität«, sein »hohes Maß an Zuverlässigkeit«, seine »ausgleichende Art«, er sei jemand, der »einen hohen eigenen Anspruch an sich selbst hat, dass der Laden läuft«. Christof Dold für den Gemeindetag Baden-Württemberg, Kreisverband Reutlingen, bedachte den scheidenden Bürgermeister mit den Attributen »Klarheit, Präzision, Bodenhaftung«, ein »echter Kollege«, »immer ansprechbar, ehrlich, fair«, ein »Teamplayer«, »verlässlich« und mit »Humor – nicht laut, sondern klug und trocken«.

Gemeinderat Dr. Jürgen Scheible, am Rednerpult als Vertreter der Sonnenbühler Vereine, dankte Uwe Morgenstern, dass man immer bei ihm Gehör gefunden habe, er die Vereine nie als lästige Bittsteller betrachtet habe, dass er im Rahmen seiner Befugnisse auch manches auf dem kleinen Dienstweg gelöst und ermöglicht habe. Nicht zuletzt durften sich die Sportler auch im Winter während der Ukraine-Krise über warmes Wasser in den Duschen freuen, während andere Gemeinden in den Energiesparmodus gegangen sind.

Mitglied im Bürgermeisterchor des Landkreises und selbst bei seiner Verabschiedung mit von der Partie: Bürgermeister Uwe Morgenstern singt ein letztes Mal als Amtsinhaber mit. Foto: Cordula Fischer Mitglied im Bürgermeisterchor des Landkreises und selbst bei seiner Verabschiedung mit von der Partie: Bürgermeister Uwe Morgenstern singt ein letztes Mal als Amtsinhaber mit. Foto: Cordula Fischer

Die »Warmduscher«-Steilvorlage wiederum griff der Genkinger Pfarrer Hans-Jörg Eberhard als Vertreter der Sonnenbühler Kirchen auf und hatte gekonnt die Lacher auf seiner Seite. Wieder ernst beschrieb er Morgenstern als »soliden Handwerker der Lokalpolitik«, er sei ein »zugewandtes und offenes Gegenüber« für die Kirchen gewesen. Und habe sich vor allem als »Bürgermeister mit menschlichem Antlitz gezeigt«, als es 2015 galt, die Unterbringung von Flüchtlingen zu bewerkstelligen, für Morgenstern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.

Und dann waren da noch die Auftritte des Bürgermeisterchors des Landkreises unter Leitung von Nadja Schmiling mit drei Liedern – beim dritten, »Schöne Nacht«, »einfach weil es schön ist und für mich zum heutigen Abend passt« –, stieg Morgenstern auf die Bühne und verstärkte die Sängerrunde, deren Mitglied er ist, weiter Darbietungen der Sonnenbühler Posaunenchöre unter Leitung von Volker Wüstling und der Rhönradturnerinnen, besser Rhönradkünstlerinnen, des TSV Undingen unter Leitung von Andrea Dieth, auch ein persönlicher Wunsch des seit Sonntag Sonnenbühler Bürgermeisters a. D. Seine Amtsleiter und Mitarbeiter der Sonnenbühler Verwaltung hatten ihren Schultes bereits tagsüber im Rathaus verabschiedet.

Der neue Bürgermeister Michael Schmidt mit Frau Sarah und Landrat Dr. Ulrich Fiedler sind Gäste bei der Verabschiedung von Uwe Morgenstern. Foto: Cordula Fischer Der neue Bürgermeister Michael Schmidt mit Frau Sarah und Landrat Dr. Ulrich Fiedler sind Gäste bei der Verabschiedung von Uwe Morgenstern. Foto: Cordula Fischer

Und dann war er da, der Moment: Die Bühne und das Rednerpult gehörten ein letztes Mal Uwe Morgenstern, der es sich nicht nehmen ließ, seine Amtskollegen – an die 25 waren gekommen – namentlich zu begrüßen. Natürlich den ersten Sonnenbühler Bürgermeister Dieter Winkler, die aktuellen, aber auch ehemalige Gemeinde-, Ortschaftsräte und Ortsvorsteher. Und viele andere geladene Gäste, Bundes- und Landtagsabgeordnete Michael Donth und Rudi Fischer, seinen ehemaligen Stellvertreter Ulrich Leibfritz, der ihn 2010 und auch nach seiner Wiederwahl erneut vereidigte.

Natürlich gab’s von seiner Seite Worte des Dankes an unzählige Menschen, Amtsleiter, Mitarbeiter, Gemeinderäte, DRK, Feuerwehr, Kirchen, Vereine, Vertreter aus Wirtschaft und Handel und Vorzimmerdamen, die dort arbeiteten und es aktuell Anna Piemontese tut, wo »der Bürgermeister in der Spur gehalten werden muss«; natürlich einen Rückblick auf alles, was in den vergangenen Jahren gewuppt und erledigt wurde, auf das vergangene Jahr, in dem Erpfingen, Willmandingen, Genkingen und Undingen 50 Jahre Sonnenbühl feierten. »Ich wiederhole meine Überzeugung: Erpfingen, Genkingen, Undingen und Willmandingen hätten alleine Infrastruktur nicht erhalten und neu schaffen können, wie wir sie heute in Sonnenbühl haben.«

Trotz des Abschieds aus dem Amt gibt's auch Grund zum Lachen für das Ehepaar Susanne und Uwe Morgenstern. Foto: Cordula Fischer Trotz des Abschieds aus dem Amt gibt's auch Grund zum Lachen für das Ehepaar Susanne und Uwe Morgenstern. Foto: Cordula Fischer

An seinen Nachfolger Michael Schmidt gerichtet, der am heutigen Montag seinen Dienst antritt und am Donnerstag, 29. Januar, vereidigt wird, sagte er: »Bei allen Herausforderungen, Anfechtungen und zunehmend schwierigen Rahmenbedingungen: Wer mit Menschen kann, gestalten mag, für hohen Einsatz bereit, lern- und wissbegierig ist, für die oder den kann das Bürgermeisteramt – wie für mich – Berufung, Erfüllung, der schönste Job auf Erden sein.« Er habe seine Erfüllung gefunden. Nicht zuletzt mitgetragen von seiner Familie, den Töchtern Julia und Lena und seiner Frau Susanne. Ihr galten denn auch seine letzten Worte: »Ohne dich Susanne, ohne deinen bedingungslosen Rückhalt, ohne deine Begleitung bei ungezählten Veranstaltungen, Terminen und Begegnungen wären die vergangenen 16 Jahre für mich nicht vorstell- und leistbar gewesen. Deshalb Danke, Danke, Liebe, Liebe, Blumen!« Ein rührender Moment, doch für Tränen keine Zeit: Der Schlussakkord am Akkordeon wollte noch gespielt werden. (GEA)