»Die Natur einfach mal machen lassen«: Diese Überschrift trug ein GEA-Artikel im Mai. Er war der Auftakt zu einer kleinen Serie über das Ehepaar Margret und Fred Mollenkopf und ihren Garten in Ohnastetten. Wie verändert sich ein Naturgarten mit den Jahren und mit den Jahreszeiten? Dieser Frage wollte der GEA mit den beiden nachgehen. In der vergangenen Woche hat die Natur wirklich gemacht, was sie will, und der Serie damit eine unerwartete Wendung gegeben: Der Sturm hat großen Schaden angerichtet.

So schön blühte Ramblerrose Bobby James, die sich am Apfelbaum festhält, diesen Sommer. Foto: Schrade So schön blühte Ramblerrose Bobby James, die sich am Apfelbaum festhält, diesen Sommer. Foto: Schrade

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.