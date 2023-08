Sieben Meter hoher Holzstoß brennt in Buttenhausen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN-BUTTENHAUSEN. Seit kurz vor 17 Uhr brennt auf einer Anhöhe in Buttenhausen ein rund sieben Meter hoher Holzstoß, der für eine Sonnwendfeier zur Mittsommernacht am 21. Juni aufgebaut worden war. Da damals im Landkreis Reutlingen erhöhte Waldbrandgefahr wegen der lang anhaltenden Trockenheit herrschte, war es verboten, Feuer in unmittelbarer Nachbarschaft von Bäumen zu machen. Deshalb wurde die Brauchtumsveranstaltung auf die Mitt-Winternacht am 21. Dezember verschoben. Dem Vernehmen nach hat ein Spaziergänger am Sonntagnachmittag den Holzstoß angezündet. Die Feuerwehren Münsingen Stadtmitte und Buttenhausen lassen das Feuer aktuell kontrolliert abbrennen (Stand 18.30 Uhr). (GEA)