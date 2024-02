Seeburger Steige bei Münsingen ist am Samstag gesperrt

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Die B 465 muss vom Ortsausgang Seeburg in Richtung Münsingen am Samstag, 24. Februar, in der Zeit von circa 8 bis 16 Uhr in beiden Fahrtrichtungen mehrmals kurzzeitig gesperrt werden. Das teilt das Landratsamt Reutlingen mit. Es werden temporäre Sperrphasen von jeweils rund zehn Minuten Dauer eingerichtet. Es ist daher mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Eine Umleitung ist nicht eingerichtet. Ortskundige werden gegebenenfalls gebeten, den Teilabschnitt zu umfahren. Der Straßenbetriebsdienst des Kreis-Straßenbauamtes führt während den Sperrphasen dringende Verkehrssicherungsmaßnahmen im Bereich der dortigen Straßenböschungen durch. Daher ist eine zeitgleiche Durchfahrt aus Sicherheitsgründen nicht möglich.

Um die Verkehrsbeeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, werden die Arbeiten am verkehrsärmeren Samstag durchgeführt. Das Landratsamt Reutlingen bittet die Verkehrsteilnehmenden um Verständnis, dass Behinderungen und Erschwernisse während der Ausführungszeit dennoch nicht ausgeschlossen werden können. (GEA)