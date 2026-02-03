Schwäbischer Schwank: Sportskomede Genkingen spielt wieder Theater

Bitte aktivieren Sie Javascript

SONNENBÜHL. Das kann ja heiter werden: In drei Akten sorgt die Sportskomede Genkingen mit »Adel, Tadel und Verdruss« für echt schwäbisches Amüsement. Die Rollen des Lustspiels aus der Feder von Bernd Gombold scheinen den Laienschauspielern wie auf den Leib geschrieben, jeder von ihnen füllt seinen jeweils eigenen Bühnencharakter mit Leben, gibt ihm das passende Gesicht. Mancher mag munkeln und unken, dass der eine oder andere sich noch nicht mal großartig verstellen muss, so sagt es auch Markus Eben schmunzelnd über sich selbst.

Spaß bei Seite: Seit Oktober proben die acht Genkinger einmal wöchentlich das neue Stück. Eine Premiere haben sie schon bei der Winterfeier des TSV Genkingen am 10. Januar gefeiert. Und das Publikum war begeistert. Marlene Karcher hat einige Stücke gesichtet und sich fürs Gomboldsche Werk entschieden - »obwohl ich mir nicht sofort vorstellen kann, wer welche Rolle übernehmen wird«. Sie selbst ist seit zehn Jahren bei der Sportskomede dabei und spezialisiert auf die Rolle der »Beißzang«, klar gibt's bei »Adel, Tadel und Verdruss« die passende Figur für sie. Und siehe da: »In diesem Jahr passen die Charaktere richtig gut zu jedem.« Nicht immer ist es einfach, bei Gombold - der in Sigmaringen geborene Autor hat zig Lustspiele und Schwänke veröffentlicht - ein geeignetes Stück zu finden, denn die Theatergruppe besteht aus meist nur acht Mitgliedern. Ausfälle darf es da auch nicht geben - eine Zweitbesetzung ist nicht vorhanden. Im vergangenen Jahr drohte eine Aufführung zu scheitern, Regine Herrmann versagte die Stimme. Sie bekam ein Headset und krächzte hinein - ein Dank der Technik.

Chronik ist lückenhaft

Alle Schauspieler sind zwar Laien, aber mit jahrzehntelanger Erfahrung. Denn Theater wird schon lang in Genkingen gespielt. So sicher ab wann, kann niemand sagen. Vielleicht schon vor dem Zweiten Weltkrieg - der Genkinger Sportverein wurde 1920 gegründet - oder aber mindestens seit der Wiedergründung im Jahr 1952. Die Weihnachtsfeiern des Vereins jedenfalls fanden damals im Saal des Gasthauses Hirsch statt - inklusive Aufführung eines traditionellen Theaterstücks. Leider war das Sportheim mit allen Aufzeichnungen im Januar 1983 abgebrannt, sodass die Chronik äußerst lückenhaft ist.

Der langjährige Regisseur Jürgen Herrmann, der zuvor selbst auf der Bühne agierte, war ein Kind, als sein Vater Regie bei der Theatergruppe führte und man sich im Herrmannschen Wohnzimmer zum Textlernen traf. Sportskomede nennt sich die Gruppe seit 2007. Die Schauspieler würden sich über alte Aufzeichnungen oder Fotos freuen - wer also Material in Schränken, Kisten, Alben, auf Bühnen oder in Kellern findet, darf sich beim Verein beziehungsweise der Theatergruppe melden.

Improvisieren gehört zum Geschäft

Für die Requisiten und Kostüme muss jeder Spieler selbst sorgen, sie werden überall zusammengesucht, beim Nachbarn, bei der Oma, bei Freunden. »Wir haben kein Lager und keinen großen Fundus. Dieses Jahr brauchen wir einen Haufen Müll«, da wurde auf der Deponie gestöbert, Hunderte Zeitung für ordentlich Altpapierstapel gesammelt, die sich vor einem der Häuser in der Kulisse auftürmen. Und wenn Schnitzer passieren - kein Problem, die Akteure verstehen sich darauf zu improvisieren, bei Texthängern helfen Souffleusen - oder so mancher Spickzettel, der unsichtbar mal im Kinderwagen, mal im Notizbuch oder der Zeitung versteckt wird. Aber, das wissen alle aus Erfahrung, oft wird's fürs Publikum besonders lustig, wenn die Schauspieler spontan auf einen Fehler reagieren. Etwa wie bei Markus Eben, der sich bei der Premiere während der TSV-Winterfeier in einer Szene seine Hose verkehrt herum anzog. Das kommt an. »Negative Kritik gibt es nicht«, sagt Regine Herrmann. »Viele Zuschauer sagen immer gleich nach den Aufführungen, es sei das beste Stück gewesen, das wir je gespielt haben.«

Bühnenbild aus den 1980er-Jahren gerettet

Die Kulisse, die der Genkinger Schreiner Matthias Herrmann für die Sportskomede gezimmert hat, ist wie gemacht für den Dreiakter: Die Bühne gibt den Blick auf einen Hof zwischen zwei bäuerlichen Häusern frei. Die Rückwand ist bedeckt von einem großformatigem Bild, das Karl Herrmann schon in den 1980er-Jahren gemalt hat und das die Theatergruppe rettete, als die Brühlhalle saniert wurde. Vor zwei Jahren hat sie es sich wieder zurückgeholt.

Zu viel soll vom Inhalt des Stücks nicht verraten werden, wünschen sich die Schauspieler. Das Publikum soll sich überraschen lassen. Nur so viel: Natürlich gibt es Irrungen, Wirrungen, Klamauk und echt schwäbische Dialoge. Der Bauersfamilie droht die Insolvenz, ein solventer Mieter von blauem Blut, ein Poet und Weichei unter dem Herrn, wird einquartiert, da kocht die Eifersucht und wird gebruddelt. Es entwickeln sich jede Menge Missverständnisse. Natürlich kehrt sich am Ende alles zum Guten. Es spielen Florian Maier (Michael), Angela Sauter (Sonja), Daniel Schweizer (Paul), Markus Eben (Fridolin), Marlene Karcher (Rosa), Katja Leibfritz (Lisa), Manuel Ruoff (Dietrich Freiherr von Dietrichshausen) und Regine Herrmann (Brunhilde Freifrau von Dietrichshausen).

Benefiz-Veranstaltung für »Die Burg«

In diesem Jahr bringt die Sportskomede nicht wie sonst zwei Aufführungen, sondern drei Vorstellungen auf die Bühne in der Brühlhalle. Damit hat's eine besondere Bewandtnis auf sich: Es geht nämlich um ein Genkinger Projekt, das der Undinger und Zeit-Journalist Wolfgang Bauer initiiert hat. Wobei auch Undingen damit zu tun hat, überhaupt verschafft es ganz Sonnenbühl enorme Aufmerksamkeit. Während die beiden Veranstaltungen am 28. Februar und 1. März wie gewohnt mit Bewirtung der TSV-Fußballer und Unterhaltung von den Fleggarätscha über die Bühne gehen, ist die Vorstellung am 7. März als Benefiz-Veranstaltung geplant. Der Erlös geht an das Projekt beziehungsweise den Verein »Die Burg«.

Termine der Sportskomede Es gibt drei Vorstellungen des Lustspiels »Adel, Tadel und Verdruss« in der Brühlhalle in Genkingen. Am Samstag, 28. Februar, beginnt die Aufführung um 19.30 Uhr, Einlass und Öffnung der Abendkasse sind um 18.30 Uhr. Am Sonntag, 1. März, startet das Theater um 17 Uhr, Einlass ist ab 16 Uhr. Beide Male bewirten die Fußballer des TSV Genkingen, in den Pausen unterhält das Genkinger Comedy-Duo d'Fleggarätscha. Die Benefiz-Veranstaltung, deren Erlös zugunsten des Projekts »Die Burg« gespendet wird, ist am Samstag, 7. März. Die Halle und die Abendkasse öffnen um 18.30, Beginn ist um 19.30 Uhr. Karten im Vorverkauf gibt es ab Montag, 9. Februar, in der Bäckerei Haug in Genkingen und der Volksbank Ermstal-Alb eG in Undingen. Sie kosten 10 Euro, an der Abendkasse zahlen Gäste 12 Euro. (cofi)

»Das Projekt hat enorme Ausmaße angenommen«, sagt Marlene Karcher. »Wir wollen es unterstützen.« Eine Win-win-Situation für alle: Wer sich das Theaterstück ansehen will, bekommt gleichzeitig noch Information zur Rettung und Erforschung der Burgruine Hohengenkingen, an der Aktion und den archäologischen Grabungen Interessierte kommen in den Genuss eines vergnüglichen Abends. Vertreter des Projekts werden über die bisherigen Arbeiten und Erkenntnisse berichten, es gibt Wissenswertes über den künftigen Burgenwanderweg und geplante Führungen auf der Ruine. Teile der Ortschaftsräte Genkingen und Undingen sowie der Verein Zehntscheuer bewirten. Die Sportskomede hofft auf ausverkaufte Vorstellungen, der Vorverkauf startet am Montag, 9. Februar. (GEA)