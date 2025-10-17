Schulsanierung und Fotovoltaik: Bei Münsingen tut sich was

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN / MÜNSINGEN. Das meiste war schon bekannt, was am vergangenen Mittwoch in der Kreistagssitzung ein Vertreter des voraussichtlichen Betreibers von zwei PV-Anlagen auf dem Gelände des einstigen Truppenübungsplatzes erläuterte. Die »Frankfurt Energy Holding« will auf den beiden Flurstücken mit einer Fläche von insgesamt rund 7 Hektar nicht weit von der Trailfinger Gemeindefläche entfernt »bifaziale Module« errichten. Die können die direkte Sonneneinstrahlung auf der Vorder- und der Rückseite nutzen – anders als das bei bisher üblichen Modulen der Fall war.

Trailfingen bei PV-Planung außen vor

Zusätzlich sollen Speicher entstehen, wie Kai Yang von der Frankfurter Holding im Kreistag erläuterte. Die zu erwartende Leistung der Anlagen liege bei insgesamt rund 7,8 Megawattpeak, optional könne eine Wasserstofferzeugungsanlage angeschlossen werden. Biodiversität werde durch die Einbindung von Heckenpflanzen ebenso berücksichtigt wie Brut- und Wanderungszeiten »standortspezifischer Arten« – wie etwa Insektenhotels und Eidechsenhügel. Für Großsäuger sollen Querungshilfen oder »Migrationskorridore« erstellt werden und die PV-Freiflächenanlagen durch Schafe oder Mahd bewirtschaftet werden.

Gefreut hat sich Münsingens Bürgermeister Mike Münzing über die Bereitschaft des Betreibers, der Bundesanstalt für Immobilienangelegenheiten (Bima) und des Landratsamts zeitnah ein Gespräch zu führen, inwieweit die Anlage negative Auswirkungen auf Trailfingen haben könnte. »Der Prozess im Vorfeld« sei allerdings wenig erfreulich gewesen, weil nämlich die angrenzenden Gemeinden bei der Planung völlig außen vor waren.

Ebenfalls betroffen war Münsingen am Mittwoch im Kreistag vom Tagesordnungspunkt Nr. 5 – nämlich von der Generalsanierung der Karl-Georg Haldenwang-Schulen einer Einrichtung für Schüler mit Förderbedarf. Von ursprünglich 9,2 Millionen Euro sind die Kosten mittlerweile auf rund 11,4 Millionen gestiegen. Das Gebäude soll nicht in Bauabschnitten saniert werden, sondern in einem Durchgang.

Schüler müssen zusammenrücken

»Die Berufliche Schule wird in dieser Zeit in dem 2019 sanierten Hauptgebäude etwas ‚enger rücken‘ und bei Bedarf Klassen an die Georg-Goldstein-Schule in Bad Urach oder in das Alte Lager nach Münsingen verlagern«, war in der Kreistagsdrucksache zu lesen. Der Zeitrahmen für die Sanierung wird mit 1,5 Jahren angegeben, der Umzug soll jeweils während der Schulferien über die Bühne gehen. Der Start der Sanierungsarbeiten sei somit für September 2026 geplant, der Rückumzug in das fertige Gebäude soll im Juli 2028 erfolgen.

»Alle reden von Schulsanierungen, hier wird endlich mal gemacht«, sagte Kreistagsmitglied Hagen Kluck (FDP). Katja Fischer (SPD) bewertete den Anschluss der Schule ans Fernwärmenetz als positiv, aber auch, dass »der Landkreis hier Hand in Hand mit der Kommune zusammenarbeitet«. Rainer Buck (Grüne) sagte: »Das ist eine gute und wichtige Infrastrukturmaßnahme, die 11 Millionen Euro sind gut angelegt.« (GEA)