Planungsstart für Neubau der DRK-Notarztwache in Trochtelfingen

TROCHTELFINGEN/REUTLINGEN. Der DRK-Kreisverband Reutlingen kann in dieser Woche mit der konkreten Planung für den Neubau des Notarztstandorts in Trochtelfingen beginnen. Nach einem längeren Förderverfahren wurde die Finanzierung des Notarztstandorts Ende Dezember 2025 im Nachtragshaushalt des Landes Baden-Württemberg genehmigt: Rund 1,2 Millionen Euro stehen als Zuschuss für das Projekt zur Verfügung.

Bereits im Jahr 2023 waren im Rahmen eines ersten Förderantrags erste Planungsüberlegungen angestellt worden. Nach zwei Ablehnungen wurde der Antrag schließlich Ende Dezember 2025 bewilligt, teilt der DRK-Kreisverband mit.

Sichtbares Zeichen dafür war die Übergabe der Förderurkunde vor wenigen Tagen: Thomas Strobl, stellvertretender Ministerpräsident und Innenminister des Landes, überreichte die Urkunde im Rahmen einer Feierstunde in Stuttgart an DRK-Kreisgeschäftsführer Thomas Födisch.

Insgesamt wurden an diesem Tag Fördermittel in Höhe von rund 62 Millionen Euro an 34 Bauprojekte des Rettungsdienstes im ganzen Land übergeben.

Gute Zusammenarbeit mit Stadt

»Der Neubau der Notarztwache in Trochtelfingen ist ein wichtiger Schritt für die medizinische Versorgung der Schwäbischen Alb. Wir setzen alles daran, die finale Planung und das Bauvorhaben schnellstmöglich voranzubringen. Dabei sind wir auch dankbar für die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Trochtelfingen«, betont Födisch.

Der neue Notarztstandort wird am Rand von Trochtelfingen entstehen und den aktuellen baulichen und funktionalen Standards für Mitarbeitende im Rettungsdienst entsprechen. Ziel ist es, moderne und zeitgemäße Arbeitsbedingungen zu schaffen und die notfallmedizinische Versorgung in der Region nachhaltig zu stärken.

Innenminister Strobl betonte bei der Übergabe der Urkunden die Bedeutung der Investitionen: »Der Bevölkerungsschutz in Baden-Württemberg fußt auf drei Säulen: einem guten rechtlichen Rahmen, einer angemessenen Infrastruktur und Technik und vor allem auf den Menschen. Mit den investierten rund 62 Millionen Euro schaffen wir eine starke Grundlage für eine zukunftsfeste Infrastruktur des Rettungsdienstes und zeigen Wertschätzung für die Menschen, die tagtäglich – vielfach im Ehrenamt – Leben retten.«

Die Fördermittel stammen überwiegend aus dem Sondervermögen des Bundes, das der Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen von Ländern und Kommunen zugutekommen soll. (eg)