Narren legen in Münsingen und Würtingen einen farbenfrohen Umzugs-Auftakt hin

Sie sind die Ersten in der Saison, die sich auf die Straßen wagten: Die Hungerberg-Hexen und die Gischbl-Weiber sind am Wochenende mit ihren Umzügen in die Fasnet gestartet. Tausende Hästräger haben in Münsingen und in St. Johann-Würtingen trotz Kälte gut gelaunt und farbenfroh mit vielen Zuschauern am Straßenrand gefeiert. Bis Rosenmontag brauchen sie einen langen Atem: Erst am 3. März ist der Höhepunkt der Fasnet erreicht